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ОБЩЕСТВО

Полицейские задержали 50-летнего мужчину на акции протеста предпринимателей под Радой

Один из участников митинга под Верховной Радой пытался затеять с правоохранителями драку. Его задержали и доставили в территориальное управление, чтобы привлечь к ответственности.

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Предприниматели вышли на митинг возле здания Рады против кассовых аппаратов и карантинных ограничений
Предприниматели вышли на митинг возле здания Рады против кассовых аппаратов и карантинных ограничений
Фото: radiosvoboda.org

Киевские полицейские 17 ноября задержали 50-летнего жителя Тернопольской области, одного из участников акции протеста под зданием Верховной Рады, за противоправные действия. Об этом рассказали в полиции Киева. 

В полиции отметили, что митингующие перекрыли вход в Раду и мешали депутатам попасть в здание. Участники акции не реагировали на неоднократные предупреждения полицейских не нарушать правопорядок.

Полицейские начали оттеснять их, чтобы сделать коридор для прохода парламентариев в Раду. В этот момент один из участников митинга пытался затеять с правоохранителями драку. 

Мужчину доставили в территориальное управление для выяснения обстоятельств и привлечения его к ответственности.

Сегодня, 17 ноября, возле здания Верховной Рады произошли столкновения между правоохранителями и участниками акции протеста "Право на труд". Предприниматели собрались на митинг против введения кассовых аппаратов и карантинных ограничений.

Кабинет Министров Украины ввел 11 ноября "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Такой карантин предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". Несколько украинских городов отказались усиливать карантин в выходные. В частности, против выступили ЛьвовИвано-ФранковскДнепрЖитомирЧеркассыОдесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Полицейские на выходных закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

В Окружной административный суд Киева с исками к Кабинету Министров Украины уже обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр.

По состоянию на  17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции. Из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончались 9856 пациентов с COVID-19, выздоровели 250 983 человека.

Теги: Верховная Рада, полиция, столкновения, карантин, кассовые аппараты, ограничения, инфекция, акции протеста, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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