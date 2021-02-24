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В Кабмине рассчитывают, что коммерческая продажа вакцин от COVID-19 в Украине начнется ближе к лету "под отпуска" – СМИ

В правительстве уверяют, что все вакцины, которыми будут вакцинироваться украинцы, сертифицированы в ЕС, поэтому украинский паспорт вакцинации может дать возможность отдыха в Евросоюзе, сообщает "Европейская правда".

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С 1 марта в Украине должен заработать единый портал вакцинированных лиц
С 1 марта в Украине должен заработать единый портал вакцинированных лиц
Фото: depositphotos.com

В Кабинете Министров рассчитывают, что ближе к лету в Украине может начаться коммерческая продажа вакцин от COVID-19, что даст украинцам возможность для летнего отдыха за рубежом. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источник в правительстве.

"В первой декаде марта мы получим нашу долю вакцин Pfizer, 150 тыс. вакцин, а до конца марта начнутся поставки вакцины Sinovac и счет пойдет на миллионы доз", – сказал чиновник.

По его словам, вакцин, которые Украина получит весной, должно хватить, чтобы открыть "коммерческую вакцинацию", так как многие украинцы готовы привиться вакциной только определенного производителя либо "не в первой очереди".

"До пятой группы плановой вакцинации дойдет во второй половине года, однако, чтобы позволить украинцам отдохнуть летом за границей, возможна продажа вакцин по себестоимости медицинским центрам, что запустит коммерческие прививки", – отметил собеседник.

Он также добавил, что с 1 марта должен заработать единый портал вакцинированных лиц.

"В нем можно встать в очередь и узнать примерное время вашей вакцинации, а вакцинированные лица получат подтверждение в виде QR-кода, который может стать тем самым паспортом вакцинации, по которому украинцев будут пускать на летний отдых за границу", – уточнил чиновник.

В правительстве уверяют, что все вакцины, которыми будут вакцинироваться украинцы, сертифицированы в ЕС, а потому украинский паспорт вакцинации может дать возможность отдыха в Евросоюзе. В то же время, по словам собеседника, подобные консультации с ЕС еще не начались.

В Украине 22 февраля зарегистрировали вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

24 февраля в Украине стартовала кампания вакцинации от коронавируса, первыми прививки получили медики в Черниговской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

Теги: Украина, вакцинация, украинцы, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, вакцина, коронавирус
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