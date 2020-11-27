В Минздраве Украины назвали условие, при котором предложат ввести локдаун

На следующей неделе Минздрав сможет "четко сказать", достигли ли эффекта, который ожидали от введения "карантина выходного дня", заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Основным условием, от которого зависит решение Министерства здравоохранения Украины предложить правительству ввести жесткий карантин, является эпидемическая ситуация и нагрузка на медицинскую систему.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил 27 ноября на онлайн-брифинге, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Министр сказал, что пока система здравоохранения страны справляется с ростом заболеваемости. По его данным, сейчас заняты почти 50% коек, которые выделены для пациентов с COVID-19.

3 ноября Степанов говорил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине близка к катастрофической. Он рассказывал, что в случае, если заполнение больничных коек достигнет 100%, будут активированы протоколы медицинского сортирования, когда приоритетным станет предоставление медицинской помощи больным с большими шансами на выживание.

Эффект от ограничений, действующих на выходных, можно оценить через две-три недели после их введения, напомнил он.

"Сработали ли те ограничения, которые мы ввели, в том числе "карантин выходного дня"? Эффект мы должны получить через две-три недели, после соответствующего инкубационного периода COVID-19, который составляет в среднем 14 дней. Мы рассчитывали после введения этого карантина на уменьшение динамики заболеваемости COVID-19. Мы хотели сбить волну распространения этой болезни, чтобы уменьшить нагрузку на медицинскую систему. Я думаю, на следующей неделе мы сможем четко сказать, достигли ли мы этого эффекта или нет", – добавил министр.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 11 ноября Кабмин отменил адаптивный карантин и до 30 ноября ввел по всей стране одинаковые ограничения, характерные для "оранжевой" зоны. В Украине запретили:

перевозку в пассажирском транспорте больше людей, чем сидячих мест;

работу заведений питания в ночное время (с 22.00 до 7.00);

работу хостелов (отели могут работать);

работу ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

работу спортивных залов (если более одного человека на 20 м² площади);

работу кинотеатров и театров при заполненности более 50% мест в зале;

проведение культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек (исключение – некоторые спортивные мероприятия).

Дополнительно из-за увеличения количества больных COVID-19 Кабинет Министров решил ввести "карантин выходного дня". Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах: 14–15, 21–22 и 28–29 ноября. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Ряд городов сразу после оглашения решения отказался вводить "карантин выходного дня". В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики. Позже в нескольких городах передумали и согласились с введением карантина.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможные варианты введения локдауна из-за распространения заболеваемости COVID-19.

26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков призвал ввести локдаун по всей Украине на три-четыре недели как можно скорее. По его словам, нужно сформулировать в деталях программу компенсации, которую озвучил президент.

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что после третьих выходных "карантина выходного дня" (28–29 ноября) украинские власти примут решение, вводить локдаун, или нет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.