В Украине за сутки сделали 36 тыс. прививок от коронавируса, меньше всего – в Волынской области

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года Фото: ЕРА

"За сутки 12 февраля в Украине [...] 36 453 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 10 363 человека, вторую дозу – 16 369 человек, дополнительную дозу получили 300 человек, бустерную дозу – 9421 человек", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в субботу прививки от COVID-19 делали в стране 542 мобильные бригады по иммунизации, а также в 2530 пунктах и 433 центрах вакцинации.

"С начала вакцинальной кампании привито 15 572 036 человек, из них получили первую дозу – 15 572 034 человека, получили две дозы – 14 949 233 человека, получили дополнительную дозу – 23 653 человека, бустерную дозу – 563 038 человек. В общей сложности сделано 31 107 958 прививок", – рассказали в ведомстве.

По информации Совета национальной безопасности и обороны Украины, больше всего прививок от коронавируса сделали 12 февраля в Киеве (4202), меньше всего – в Волынской области (495).

11 февраля в Украине сделали 74 тыс. прививок от COVID-19.