Зеленский о встрече с мэрами четырех польских городов: Украина умеет быть благодарной. За такую историческую солидарность

Президент отметил свою встречу с мэрами четырех польских городов, которая состоялась поздно вечером 5 апреля в рамках его визита в Польшу.
"Встреча с мэрами польских городов, городов – спасителей для Украины и украинцев. Жешув, Перемышль, Люблин и Хелм. Встретились мы с ними именно в Хелме – вместе с господином премьер-министром Польши Моравецким. Я поблагодарил все общество городов-спасителей, каждого и каждую, кто помогал украинцам, кто реально доказал в первые же дни полномасштабной войны, что между украинскими и польскими сердцами нет никаких барьеров, границ, преград, – сказал Зеленский. – Украина умеет быть благодарной. Благодарной за такую солидарность – историческую солидарность".
Зеленский в ходе встречи с мэрами Жешува, Перемышля, Люблина и Хелма вручил им украинские почетные знаки отличия "Город-спаситель".
Зеленский 5 апреля совершил официальный визит в Польшу впервые после начала полномасштабной российской агрессии. Это также первый за этот период заранее объявленный отъезд президента из Украины.
В Варшаве Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Президенты договорились о предоставлении Украине "мощного оборонного пакета". Зеленский получил от Дуды высшую награду Польши – орден Белого Орла.
Также глава Украинского государства встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и осмотрел вместе с ним образцы военной техники, которые Польша будет поставлять Украине. Они также посетили Могилу неизвестного солдата и памятник жертвам авиакатастрофы 2010 года в Смоленске.
Зеленский и Моравецкий также подписали документ о намерениях сотрудничества по вопросам снабжения оборонной техники. Украина планирует приобрести польскую оборонную технику, в частности, БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, переносные зенитные ракетные комплексы Piorun и другое вооружение.
Кроме того, Зеленский в Польше встретился с маршалками Сейма и Сената.
По итогам визита Зеленского страны договорились о производстве боеприпасов для Украины и о решении проблемы с импортом в Польшу украинского зерна.