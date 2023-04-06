Зеленский о встрече с мэрами четырех польских городов: Украина умеет быть благодарной. За такую историческую солидарность

Президент отметил свою встречу с мэрами четырех польских городов, которая состоялась поздно вечером 5 апреля в рамках его визита в Польшу.

"Встреча с мэрами польских городов, городов – спасителей для Украины и украинцев. Жешув, Перемышль, Люблин и Хелм. Встретились мы с ними именно в Хелме – вместе с господином премьер-министром Польши Моравецким. Я поблагодарил все общество городов-спасителей, каждого и каждую, кто помогал украинцам, кто реально доказал в первые же дни полномасштабной войны, что между украинскими и польскими сердцами нет никаких барьеров, границ, преград, – сказал Зеленский. – Украина умеет быть благодарной. Благодарной за такую солидарность – историческую солидарность".

Зеленский в ходе встречи с мэрами Жешува, Перемышля, Люблина и Хелма вручил им украинские почетные знаки отличия "Город-спаситель".