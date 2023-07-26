МОК направил официальные приглашения для участия в Олимпиаде 2024. РФ и Беларусь их не получат

Решение о том, будут ли спортсмены из РФ и Беларуси принимать участие в Олимпиаде в Париже под белым флагом, примут отдельно, сообщили в МОК Фото: olympics.com

Приглашения направили национальным олимпийским комитетам стран, которые имеют право на участие в соревнованиях. Согласно релизу, в этот список не вошли три страны – страна-оккупант Россия и Беларусь, поддерживающая ее, а также Гватемала (ее отстранили в сентябре прошлого года, после того как конституционный суд распустил НОК страны).

"Решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом, в соответствии с рекомендациями для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, будет принято в соответствующее время", – добавили в МОК.