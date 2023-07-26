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МОК направил официальные приглашения для участия в Олимпиаде 2024. РФ и Беларусь их не получат

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Решение о том, будут ли спортсмены из РФ и Беларуси принимать участие в Олимпиаде в Париже под белым флагом, примут отдельно, сообщили в МОК
Решение о том, будут ли спортсмены из РФ и Беларуси принимать участие в Олимпиаде в Париже под белым флагом, примут отдельно, сообщили в МОК
Фото: olympics.com

Международный олимпийский комитет официально направил 203 странам приглашения для участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. Об этом сообщается на сайте комитета.

Приглашения направили национальным олимпийским комитетам стран, которые имеют право на участие в соревнованиях. Согласно релизу, в этот список не вошли три страны – страна-оккупант Россия и Беларусь, поддерживающая ее, а также Гватемала (ее отстранили в сентябре прошлого года, после того как конституционный суд распустил НОК страны). 

"Решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом, в соответствии с рекомендациями для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, будет принято в соответствующее время", – добавили в МОК. 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности, по теннисуфутболухоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности, по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболуПо данным Минспорта Украины на начало апреля, РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.

28 марта президент МОК Томас Бах объявил, что комитет рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

В 2023 году некоторые международные федерации уже вернули россиян и белорусов в соревнования.

12 апреля Минспорта Украины официально запретило сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будут представлены Россия или Беларусь. При этом в ведомстве указали, что не планируют запрещать сборной Украины по футболу участвовать в отборе на чемпионат Европы 2024 года, куда допустили команду Беларуси.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, МОК, НОК, Олимпиада, Гватемала, соревнования, Олимпиада 2024, Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет
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