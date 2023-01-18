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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен назвал неприемлемыми требования России, чтобы Украина отступилась от оккупированных территорий

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Блинкен прокомментировал слова Путина
Блинкен прокомментировал слова Путина
Фото: EPA

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о возможности мирных переговоров с Украиной. Об этом он сказал на совместном брифинге с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли 17 января, сообщает Госдепартамент США.

"Россияне пытались в течение многих недель и месяцев протолкнуть нарратив, что они заинтересованы в дипломатии в Украине, а мы нет. Это совершенно неверно", – сказал он.

Блинкен отметил, что стоит взглянуть на слова Путина в недавнем разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, когда он заявил, что до тех пор, пока Украина не примет "новые территориальные реалии", вести переговоры не о чем.

"Другими словами, до тех пор, пока Украина не признает и не примет тот факт, что территории, которые Россия захватила силой, ей не вернуть, не о чем договариваться. Это [заявление Путина], конечно, само по себе неприемлемо", – сказал Блинкен.

Он добавил, что США полны решимости вместе с другими партнерами сделать так, чтобы у украинцев было "то, что им нужно, чтобы отбить, вернуть то, что они потеряли, и справиться с российской агрессией".

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле 2022 года россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Российские оккупанты контролируют часть территорий Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также АР Крым.

С 23-го по 27 сентября 2022 года на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России.

29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма, который был аннексирован в 2014 году.

Теги: Россия, оккупация, Энтони Блинкен
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