Блинкен назвал неприемлемыми требования России, чтобы Украина отступилась от оккупированных территорий

"Россияне пытались в течение многих недель и месяцев протолкнуть нарратив, что они заинтересованы в дипломатии в Украине, а мы нет. Это совершенно неверно", – сказал он.

Блинкен отметил, что стоит взглянуть на слова Путина в недавнем разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, когда он заявил, что до тех пор, пока Украина не примет "новые территориальные реалии", вести переговоры не о чем.

"Другими словами, до тех пор, пока Украина не признает и не примет тот факт, что территории, которые Россия захватила силой, ей не вернуть, не о чем договариваться. Это [заявление Путина], конечно, само по себе неприемлемо", – сказал Блинкен.

Он добавил, что США полны решимости вместе с другими партнерами сделать так, чтобы у украинцев было "то, что им нужно, чтобы отбить, вернуть то, что они потеряли, и справиться с российской агрессией".