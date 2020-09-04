Боевики используют режим перемирия на Донбассе для минирования территории

Беспилотник специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во время наблюдательного полета обнаружил на не подконтрольной правительству Украины территории 23 противотанковые мины, установленные поперек рулевой дорожки на территории разрушенного международного аэропорта Донецк.
Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил со ссылкой на отчет миссии за 3 сентября.
Также наблюдатели ОБСЕ выявили в поле на расстоянии около 2,5 км к северо-западу от Астахово Луганской области грузовик военного типа – техника находилась вблизи границы с Российской Федерацией, где нет погранично-пропускных сооружений.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.
26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.
С 27 июля до вечера 2 сентября СММ ОБСЕ зафиксировала 908 нарушений прекращения огня.