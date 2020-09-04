Боевики используют режим перемирия на Донбассе для минирования территории

Подконтрольные Российской Федерации незаконные вооруженные формирования во время перемирия минируют территорию Донбасса и проводят военную технику в обход пограничных пунктов пропуска.

Беспилотник специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во время наблюдательного полета обнаружил на не подконтрольной правительству Украины территории 23 противотанковые мины, установленные поперек рулевой дорожки на территории разрушенного международного аэропорта Донецк.

Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил со ссылкой на отчет миссии за 3 сентября.

Также наблюдатели ОБСЕ выявили в поле на расстоянии около 2,5 км к северо-западу от Астахово Луганской области грузовик военного типа – техника находилась вблизи границы с Российской Федерацией, где нет погранично-пропускных сооружений.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.