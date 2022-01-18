Боррель заявил, что опасается "фактической интеграции" ОРДЛО в Россию

Боррель предупредил Россию о последствиях в случае нового вторжения в Украину Фото: EPA

По словам Борреля, его "все больше беспокоят не подконтрольные Киеву регионы".

Он сказал, что эти территории "удалялись все дальше и дальше от Украины и становились все ближе и ближе к России". В частности, по его словам, существует риск постепенного "де-факто" присоединения Донбасса к России.

Боррель предупредил Россию о последствиях в случае нового вторжения в Украину.