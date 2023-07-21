Данилов анонсировал усиление обороны украинских портов оружием украинского производства

Отвечая на вопрос о том, как защитить портовую инфраструктуру и зерно, которое Россия сжигает в портах своими ударами, Данилов рассказал, что на предпоследнем заседании ставки верховного главнокомандующего обсуждался вопрос защиты портовой инфраструктуры, в частности зерновых терминалов, и других критически важных для Украины объектов.

"Есть понимание, что, к большому сожалению, не хватает средств поражения противовоздушной обороне именно по некоторым видам вооружений, которыми пользуется РФ. И президент поставил задачу обеспечить защиту. Сегодня работают все возможные контакты, чтобы ускорить поставки необходимой техники для этого. Но хочу заметить, что мы и самостоятельно разрабатываем. Сейчас уже есть понимание в системах защиты, наш ВПК производит уже такую защиту. И в ближайшее время думаю, что это будет усилено. Но это не гарантирует защиту на 100% тех атак, которые делает сейчас Россия", – добавил секретарь СНБО.