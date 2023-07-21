Данилов анонсировал усиление обороны украинских портов оружием украинского производства

Отвечая на вопрос о том, как защитить портовую инфраструктуру и зерно, которое Россия сжигает в портах своими ударами, Данилов рассказал, что на предпоследнем заседании ставки верховного главнокомандующего обсуждался вопрос защиты портовой инфраструктуры, в частности зерновых терминалов, и других критически важных для Украины объектов.
"Есть понимание, что, к большому сожалению, не хватает средств поражения противовоздушной обороне именно по некоторым видам вооружений, которыми пользуется РФ. И президент поставил задачу обеспечить защиту. Сегодня работают все возможные контакты, чтобы ускорить поставки необходимой техники для этого. Но хочу заметить, что мы и самостоятельно разрабатываем. Сейчас уже есть понимание в системах защиты, наш ВПК производит уже такую защиту. И в ближайшее время думаю, что это будет усилено. Но это не гарантирует защиту на 100% тех атак, которые делает сейчас Россия", – добавил секретарь СНБО.
С понедельника войска страны-агрессора выпустили 70 ракет и почти 90 дронов, нанося удары по югу Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский вечером 20 июля.
В ночь на 18 июля оккупанты выпустили по Украине шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов Shahed. ПВО сбила шесть ракет и 31 дрон-камикадзе.В Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина.
В ночь на 19 июля в результате ракетной атаки пострадал девятилетний ребенок, всего были ранены 10 человек. В двух районах города повреждены дома. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков в портах.
Ночью 20 июля российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области. По данным Воздушных сил ВСУ, под удар попали порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Николаеве и Одессе. Враг выпустил 19 дронов Shahed-136/131 и 19 ракет разного типа ("Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К"), украинским военнослужащим удалось уничтожить 18 воздушных целей. В Николаеве оккупанты попали в жилой дом, по последним данным, два человека погибли и 19 ранены. В Одессе – один погибший и восемь пострадавших, зафиксирован прилет по складам в Одесской области.
Ночью 21 июля оккупанты нанесли удар по Одесской области "Калибрами", обстрелу подвергся терминал с зерном одного из предприятий области. Пострадали два человека. В первой половине дня оккупанты снова атаковали область, выпустив семь ракет по важному объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе, сообщили в ОВА.