"ДНР" и "ЛНР" могут призвать Россию ввести "миротворческие войска" в ОРДЛО – правозащитники

По данным организации, в начале недели в "министерство информации ДНР" поступила команда о продвижении темы о необходимости ввода миротворческих российских войск из-за того, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ якобы не выполняет свои функции.

Отмечается, что информацию об этом должны озвучивать лидеры общественного мнения "ДНР" в СМИ и социальных сетях, а также на массовых мероприятиях с 4-го по 10 ноября. Кроме того, ввести миротворческие войска РФ призовут главари боевиков "ЛНР" и "ДНР".