Россия блокирует работу ТКГ под разными предлогами – Кислица

Российская сторона отказывается доработать решения, которые согласовали на уровне экспертов в трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Москва отказывается доработать согласованные решения трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом он рассказал на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 23 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам украинского дипломата, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук представил "внушительный список шагов", которые сделала Украина, чтобы решить конфликт мирными средствами.

"Несмотря на все наши усилия, работа ТКГ заблокирована под разными предлогами. Российская сторона отказывается доработать даже те решения, которые были согласованы на уровне экспертов. Дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня от 22 июля находятся под угрозой из-за продолжающихся провокаций со стороны вооруженных формирований России", – заявил Кислица.

Постпред Украины в ООН сказал, что Россия продолжает применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

"Пока 14-километровый участок границы в зоне конфликта остается открытым для потока российского вооружения и военнослужащих, ситуация остается напряженной и зыбкой. Суверенный контроль Украины над государственной границей должен быть восстановлен при участии миротворцев ООН", – констатировал дипломат.