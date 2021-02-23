Россия блокирует работу ТКГ под разными предлогами – Кислица

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Москва отказывается доработать согласованные решения трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом он рассказал на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 23 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
По словам украинского дипломата, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук представил "внушительный список шагов", которые сделала Украина, чтобы решить конфликт мирными средствами.
"Несмотря на все наши усилия, работа ТКГ заблокирована под разными предлогами. Российская сторона отказывается доработать даже те решения, которые были согласованы на уровне экспертов. Дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня от 22 июля находятся под угрозой из-за продолжающихся провокаций со стороны вооруженных формирований России", – заявил Кислица.
Постпред Украины в ООН сказал, что Россия продолжает применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
"Пока 14-километровый участок границы в зоне конфликта остается открытым для потока российского вооружения и военнослужащих, ситуация остается напряженной и зыбкой. Суверенный контроль Украины над государственной границей должен быть восстановлен при участии миротворцев ООН", – констатировал дипломат.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась.
11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.
По данным Минобороны Украины, в 2020 году в результате боевых действий на Донбассе погибло 50 украинских военнослужащих. Мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщила, что в 2020 году на Донбассе погибли восемь гражданских лиц. Еще 62 мирных жителя получили ранения, среди них – 30 мужчин, 23 женщины, а также девять детей.