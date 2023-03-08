Ермак рассказал советнику Байдена о решениях военного руководства Украины по обороне Бахмута

Ермак и Салливан говорили о ситуации на фронте и преступлениях российских оккупантов Фото: president.gov.ua

"Проинформировал собеседника об актуальной ситуации на фронте и решениях, принятых президентом Украины Владимиром Зеленским и военным руководством о ходе оборонной операции на бахмутском направлении. Отдельно обсудили текущие международные усилия по оказанию оборонной и финансовой поддержки Украине", – написал он.

Также Ермак рассказал собеседнику о похищении оккупантами, депортации и усыновлении россиянами украинских детей с оккупированных территорий. Виновные в этих преступлениях против украинского народа должны получить справедливое наказание по закону, подчеркнул он.

Кроме того, глава ОП заявил, что вред окружающей среде, который наносит война РФ против Украины, масштабный. Последствия агрессии повлияют на экосистему всей Европы, сказал он.

"Мир должен приложить максимум усилий, чтобы остановить разрушительное влияние агрессии на окружающую среду и привлечь к ответственности, как это предусмотрено в украинской формуле мира", – добавил Ермак и поблагодарил США за поддержку Украины.