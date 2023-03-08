Ермак рассказал советнику Байдена о решениях военного руководства Украины по обороне Бахмута

"Проинформировал собеседника об актуальной ситуации на фронте и решениях, принятых президентом Украины Владимиром Зеленским и военным руководством о ходе оборонной операции на бахмутском направлении. Отдельно обсудили текущие международные усилия по оказанию оборонной и финансовой поддержки Украине", – написал он.
Также Ермак рассказал собеседнику о похищении оккупантами, депортации и усыновлении россиянами украинских детей с оккупированных территорий. Виновные в этих преступлениях против украинского народа должны получить справедливое наказание по закону, подчеркнул он.
Кроме того, глава ОП заявил, что вред окружающей среде, который наносит война РФ против Украины, масштабный. Последствия агрессии повлияют на экосистему всей Европы, сказал он.
"Мир должен приложить максимум усилий, чтобы остановить разрушительное влияние агрессии на окружающую среду и привлечь к ответственности, как это предусмотрено в украинской формуле мира", – добавил Ермак и поблагодарил США за поддержку Украины.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По данным западных СМИ, при попытке захватить Бахмут Россия потеряла от 20 тыс. до 30 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.
5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего главноко ВСУ Валерий Залужный и Сырский выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.
Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ утром 8 марта. Об окружении города речь не идет, отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов 6 марта.