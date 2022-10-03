Гайдай: По условиям договора, "ЛНР" полноценно принять в состав России смогут только в 2026 году. Но ВСУ придут раньше

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Украины прошли псевдореферендумы Фото: ЕРА

"Ждуны" не дождутся – ВСУ придут раньше: так называемую "ЛНР" полноценно смогут принять в состав России только в 2026 году. Именно до 2026 года продлится переходный период для так называемой "ЛНР" в качестве нового субъекта России. Это одно из главных условий в договоре о принятии "республики" в состав России", – пояснил глава ОВА.

По его словам, тем, кто поддерживал псевдореферендумы на оккупированных территориях, придется ждать больше трех лет.

"На бумаге все выглядит так. Ситуация с безопасностью несколько иная", – отметил Гайдай.

Он также добавил, что более 200 оккупантов из состава 2-го армейского корпуса, которые бежали из Лимана Донецкой области, смогли добраться до Счастья Луганской области.

"30 сентября в районе этого города была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих", – сообщил глава ОВА.

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