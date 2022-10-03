Гайдай: По условиям договора, "ЛНР" полноценно принять в состав России смогут только в 2026 году. Но ВСУ придут раньше

"Ждуны" не дождутся – ВСУ придут раньше: так называемую "ЛНР" полноценно смогут принять в состав России только в 2026 году. Именно до 2026 года продлится переходный период для так называемой "ЛНР" в качестве нового субъекта России. Это одно из главных условий в договоре о принятии "республики" в состав России", – пояснил глава ОВА.
По его словам, тем, кто поддерживал псевдореферендумы на оккупированных территориях, придется ждать больше трех лет.
"На бумаге все выглядит так. Ситуация с безопасностью несколько иная", – отметил Гайдай.
Он также добавил, что более 200 оккупантов из состава 2-го армейского корпуса, которые бежали из Лимана Донецкой области, смогли добраться до Счастья Луганской области.
"30 сентября в районе этого города была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих", – сообщил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе в квартирах, на улицах и в палатках на рынках.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Израиль, Турция заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).
30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.