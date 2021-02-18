Кислица: Украина созывает на 23 февраля заседание Генассамблеи ООН по ситуации на оккупированных территориях

Текущая Генеральная ассамблея ООН "достаточна печальна для российских инициатив", заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Украина созывает на 23 февраля заседание Генассамблеи ООН. Об этом в интервью LB.UA заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Украинская сторона созывает заседание Генеральной ассамблеи. На этот раз оно состоится 23 февраля. Одним из пунктов повестки дня там заявлен доклад о ситуации на оккупированных территориях Украины… Россия же своими действиями пытается подорвать авторитет Генеральной ассамблеи. И многие страны от этого не в восторге", – отметил Кислица.

По его словам, текущая Генеральная ассамблея является "достаточно печальной для российских инициатив".

"Вспомним, например, как РФ неудачно пыталась противодействовать внедрению электронного дистанционного голосования в Генассамблее в условиях чрезвычайных ситуаций, когда только 18 делегаций поддержали Россию, а 123 государств – члена ООН выступили против", – сказал Кислица.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе "никакого мирного процесса уже нет". "Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет", – сказал он.

Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.

По данным "Новинарні", в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих. В этом месяце погибших уже как минимум восемь.