Кличко: Столица Украины сегодня – форпост свободы всей Европы!

"Бои идут близко от Киева. Город аккумулирует все ресурсы для обороны столицы. Для жизнеобеспечения жителей в сложных условиях военного положения. Сегодня проехался по некоторым блокпостам, установленным на въездах в Киев. Наши военные, тероборона – в боевой готовности и в решительном настроении дать отпор врагу. Моральный дух – несокрушимый! И сказали, что будут защищать Киев любой ценой", – написал он.

Кличко заверил, что Киев не отдадут.

"Киев – сердце нашего государства. Столица Украины сегодня – и форпост свободы всей Европы! Киев мы не отдадим! Сохраняем выдержку! Вместе выстоим! Слава Украине!" – подчеркнул Кличко.