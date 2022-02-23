Конечная цель Путина – уничтожить Украину – Кулеба

Корреспондент Джейк Тэппер спросил украинского министра, каковы, по его мнению, намерения Путина в отношении Украины.

По словам Кулебы, "его конечная цель – уничтожить Украину". При этом Путина "не интересуют части Украины", считает глава МИД.

Кулеба отметил, что президент РФ "не заинтересован даже в том, чтобы держать под своим контролем всю страну", он хочет "провала идеи украинской государственности".

Если дипломатия для сдерживания России не сработает, украинцы будут бороться за каждый сантиметр своей земли, заявил Кулеба в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном 22 февраля.