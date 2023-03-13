"Кости распадаются, это причиняет мучительную боль". Саакашвили рассказал о состоянии здоровья

Журналисты передали Саакашвили вопросы через его адвоката, он ответил в письменном виде.
"Сначала я был 120 килограммов, сейчас у меня 64, если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность. Я все время в постели, мои кости распадаются, и это причиняет мучительную боль", – написал он.
Адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что состояние Саакашвили ухудшается с каждым днем.
"Это ужасный вид. Он похож на узника концлагеря в нацистской Германии", – рассказал он.
В послании для журналистов Саакашвили также обратился к протестующим в Грузии против предложенных новых законов, которые называют пророссийскими. Он призвал быть готовыми к мобилизации в кратчайшие сроки, так как правящий режим, по его словам, захочет отомстить.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.
6 марта Саакашвили заявил, что его приговорили к тюремному заключению по требованию президента России Путина. Он считает, что его партия "Единое национальное движение" проиграла парламентские выборы в 2012 году и потеряла власть из-за вмешательства России. По словам Саакашвили, первые обвинения против него были выдвинуты, когда он стал губернатором Одесской области и остановил там экспансию РФ. Экс-президент заявил, что в настоящее время Грузия "принадлежит российскому олигарху и управляется средневековым феодалом".