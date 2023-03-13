"Кости распадаются, это причиняет мучительную боль". Саакашвили рассказал о состоянии здоровья

Журналисты передали Саакашвили вопросы через его адвоката, он ответил в письменном виде.

"Сначала я был 120 килограммов, сейчас у меня 64, если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность. Я все время в постели, мои кости распадаются, и это причиняет мучительную боль", – написал он.

Адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что состояние Саакашвили ухудшается с каждым днем.

"Это ужасный вид. Он похож на узника концлагеря в нацистской Германии", – рассказал он.

В послании для журналистов Саакашвили также обратился к протестующим в Грузии против предложенных новых законов, которые называют пророссийскими. Он призвал быть готовыми к мобилизации в кратчайшие сроки, так как правящий режим, по его словам, захочет отомстить.