Кулеба назвал краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные потребности ВСУ

В кратчайшие сроки глава МИД призвал своих коллег из ЕС предоставить Украине больше бронированной техники, танков и артиллерийских систем, дальнобойной артиллерии и боеприпасов. Также он подчеркнул, что необходимо укрепить противовоздушную и противоракетную оборону Украины и интегрировать ее с соседними странами ЕС. Помимо этого, по его словам, нужно безотлагательно начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и согласовать предоставление Украине боевой авиации западного производства.
В среднесрочной перспективе, по данным Кулебы, требуется увеличить пропускную способность логистических и ремонтных хабов, продолжить и расширить программы обучения для украинских военных, а также покрыть потребности в боеприпасах, увеличив объемы их производства.
В долгосрочной перспективе на несколько лет глава МИД призвал сфокусироваться на развитии общей политики обороны, которая будет включать Украину как неотъемлемую составляющую ЕС.
В ходе выступления Кулеба призвал министров иностранных дел ЕС ускорить поставки оружия и артиллерийских боеприпасов для ВСУ.
20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23-го – Польша, 20 апреля – Словения.
23 марта лидеры ЕС одобрили соглашение, цель которого – поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев. Сначала будет выделен €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку еще на €1 млрд.
13 апреля Совет Евросоюза утвердил выделение €1 млрд для поддержки Вооруженных сил Украины. Решение реализует первую часть соглашения от 20 марта о боеприпасах для Украины.
21 апреля прошла 11-я встреча в формате "Рамштайн". Ключевыми вопросами на ней были ПВО, боеприпасы и средства обеспечения, отмечал глава Пентагона Ллойд Остин. В общей сложности члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд, указал он.
По итогам встречи Остин заявил, что контактная группа уже предоставила Украине более 230 танков, более 1550 бронемашин и другой техники. Он выразил уверенность, что оборудование, которое в последующие месяцы поступит от союзников в Украину, предоставит ВСУ преимущество на поле боя.