Кулеба назвал краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные потребности ВСУ

В кратчайшие сроки Кулеба призвал предоставить Украине больше бронированной техники, танков и артиллерийских систем, дальнобойной артиллерии и боеприпасов Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

В кратчайшие сроки глава МИД призвал своих коллег из ЕС предоставить Украине больше бронированной техники, танков и артиллерийских систем, дальнобойной артиллерии и боеприпасов. Также он подчеркнул, что необходимо укрепить противовоздушную и противоракетную оборону Украины и интегрировать ее с соседними странами ЕС. Помимо этого, по его словам, нужно безотлагательно начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и согласовать предоставление Украине боевой авиации западного производства.

В среднесрочной перспективе, по данным Кулебы, требуется увеличить пропускную способность логистических и ремонтных хабов, продолжить и расширить программы обучения для украинских военных, а также покрыть потребности в боеприпасах, увеличив объемы их производства.

В долгосрочной перспективе на несколько лет глава МИД призвал сфокусироваться на развитии общей политики обороны, которая будет включать Украину как неотъемлемую составляющую ЕС.

В ходе выступления Кулеба призвал министров иностранных дел ЕС ускорить поставки оружия и артиллерийских боеприпасов для ВСУ.