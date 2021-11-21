"Мы не знаем намерений Путина". США обеспокоены военной активностью РФ на границе с Украиной – Блинкен

Блинкен: Мы не знаем, каковы намерения президента Путина, но мы знаем, что происходило в прошлом Фото: ЕРА

"Как вы слышали от меня и других членов администрации в последние недели, у нас есть реальная тревога по поводу необычной военной активности России на границе с Украиной, у нас есть серьезные опасения по поводу некоторых высказываний, которые мы видим и слышим из России. Мы не знаем, каковы намерения президента [РФ Владимира] Путина, но мы знаем, что происходило в прошлом. Нам известна схема действий, когда Россия пытается ссылаться на какую-то иллюзорную провокацию со стороны Украины или любой другой страны, а затем использует это как предлог для того, чтобы сделать то, что Россия планировала сделать все это время", – сказал Блинкен.

По словам главы Госдепа, США провели консультации с европейскими партнерами по этому вопросу.

"Мы проводим очень тесные консультации с партнерами по всей Европе. И я могу сказать вам, что существует широко распространенная обеспокоенность и реальное внимание к этой обеспокоенности", – подчеркнул глава Госдепа.