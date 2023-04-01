На бахмутском направлении оккупанты за сутки нанесли 170 ударов, произошло 25 боестолкновений – ВСУ

Череватый заявил, что Бахмут остается одной из приоритетных целей противника Фото: EPA

"Бахмут остается одной из приоритетных целей противника. За эти сутки он нанес 170 ударов ствольной и реактивной артиллерией по бахмутскому отрезку фронта. 25 боестолкновений произошло, в ходе которых 162 оккупанта были уничтожены, 157 получили ранения", – сказал он.

По словам Череватого, количество атак в районе Бахмута немного уменьшилось: если раньше было 35–50 атак и больше, то сейчас – от 17 до 25.

"Однако следует учесть, что это только мощные удары по нашим силам обороны. Здесь возможны еще комплексные факторы, и погодные условия, и попытки как-то перегруппировать свои силы", – заявил спикер.