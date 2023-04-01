На бахмутском направлении оккупанты за сутки нанесли 170 ударов, произошло 25 боестолкновений – ВСУ

"Бахмут остается одной из приоритетных целей противника. За эти сутки он нанес 170 ударов ствольной и реактивной артиллерией по бахмутскому отрезку фронта. 25 боестолкновений произошло, в ходе которых 162 оккупанта были уничтожены, 157 получили ранения", – сказал он.
По словам Череватого, количество атак в районе Бахмута немного уменьшилось: если раньше было 35–50 атак и больше, то сейчас – от 17 до 25.
"Однако следует учесть, что это только мощные удары по нашим силам обороны. Здесь возможны еще комплексные факторы, и погодные условия, и попытки как-то перегруппировать свои силы", – заявил спикер.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже девять месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.
26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.