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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Pornhub появилась реклама ЧВК "Вагнер"

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Пригожин теперь вербует наемников и через Pornhub
Пригожин теперь вербует наемников и через Pornhub
Скриншот: РИА ФАН / Telegram

Площадка с видеоконтентом для взрослых Pornhub начала в некоторых регионах России демонстрировать пользователям перед видео, которые они собирались посмотреть, рекламу российской частной военной компании "Вагнер".

На это обратил внимание и 15 марта рассказал автор Telegram-канала "Тот парень с порнозависимостью" (по данным российского журнала "Холод", его зовут Николай Чумаков).

Чумаков пишет, что на Pornhub в рекламе перед контентом (так называемых прероллах) появились ролики с предложением вступить в ЧВК "Вагнер". Соответствующее видео ему прислали подписчики из Кемеровской и Волгоградской областей РФ.

"Мы самая ох...енная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не дрочи, а иди на работу в ЧВК "Вагнер", – приглашает наемников женский голос в рекламном ролике. На видео при этом девушка облизывает чупа-чупс.

Телефонный номер, по которому предлагается звонить для записи в ЧВК "Вагнер", по наблюдениям Чумакова, упоминается также в комментариях в сети "ВКонтакте", где приглашают добровольцев для участия в "спецоперации", как в России называют развязанную РФ войну в Украине.

Автор канала уточняет, что ролик могут увидеть пользователи Pornhub из России, если зайдут на сайт порносервиса без блокировщика рекламы и VPN, авторизоваться при этом, по его опыту, необходимо через запрещенную в Украине российскую соцсеть "ВКонтакте".

Чумаков рассказал, что несколько раз пытался найти эту рекламу, зайдя на Pornhub с московского IP-адреса, и после неудачных попыток предположил, что эта реклама таргетированна на российские регионы.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин тогда впервые публично назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне".

В атаках на Бахмут Донецкой области ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, написал в оперативном анализе 6 марта американский Институт исследования войны.

В марте, понеся значительные потери, ЧВК "Вагнер" активизировало вербовку. Минобороны Велкобритании, в частности, отмечало, что Пригожин, потеряв возможность набирать бойцов для ЧВК в российских колониях, усилил набор среди свободных жителей РФ, развернув в том числе вербовку в вузах. Кроме того, Пригожин заявил об открытии пунктов вербовки в ЧВК "Вагнер" в 42 городах РФ. ЧВК "Вагнер" начала также вербовать для участия в боях в Бахмуте жителей временно оккупированного Мелитополя Запорожской области, сообщил мэр города Иван Федоров.

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