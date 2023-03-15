На Pornhub появилась реклама ЧВК "Вагнер"

На это обратил внимание и 15 марта рассказал автор Telegram-канала "Тот парень с порнозависимостью" (по данным российского журнала "Холод", его зовут Николай Чумаков).

Чумаков пишет, что на Pornhub в рекламе перед контентом (так называемых прероллах) появились ролики с предложением вступить в ЧВК "Вагнер". Соответствующее видео ему прислали подписчики из Кемеровской и Волгоградской областей РФ.

"Мы самая ох...енная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не дрочи, а иди на работу в ЧВК "Вагнер", – приглашает наемников женский голос в рекламном ролике. На видео при этом девушка облизывает чупа-чупс.

Телефонный номер, по которому предлагается звонить для записи в ЧВК "Вагнер", по наблюдениям Чумакова, упоминается также в комментариях в сети "ВКонтакте", где приглашают добровольцев для участия в "спецоперации", как в России называют развязанную РФ войну в Украине.

Автор канала уточняет, что ролик могут увидеть пользователи Pornhub из России, если зайдут на сайт порносервиса без блокировщика рекламы и VPN, авторизоваться при этом, по его опыту, необходимо через запрещенную в Украине российскую соцсеть "ВКонтакте".

Чумаков рассказал, что несколько раз пытался найти эту рекламу, зайдя на Pornhub с московского IP-адреса, и после неудачных попыток предположил, что эта реклама таргетированна на российские регионы.