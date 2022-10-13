ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Необходима психологическая подготовка европейских стран к тому, что Россия проиграет – Офис президента Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Европейцам следует верить, что Россия может проиграть, отметил Подоляк
Европейцам следует верить, что Россия может проиграть, отметил Подоляк
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Завершение войны России против Украины зависит от поставок оружия Украине и готовности европейских политиков к поражению России и ее президента Владимира Путина. Об этом заявил испанскому изданию elDiario советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, информирует сайт ОП.

"Математически проверенное количество определенных типов оружия, включая системы вооружения, бронетехнику и РСЗО. Это небольшие объемы, но это именно то, что нам нужно. И еще то, чего в Европе пока не понимают: политическая элита и общество европейских стран должны верить в одну простую вещь, что Россия может проиграть", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП считает, что "необходима психологическая подготовка европейских стран к тому, что Россия проиграет".

"Если Европа хочет избавиться от всех видов шантажа и давления со стороны России – и это не только война в Украине, это и миграционный кризис, энергетический, экономический, финансовый и политический кризисы, – мы должны закончить эту войну справедливым способом. Мы не должны допустить, чтобы Россия могла реализовать эти кризисы. Если сегодня Европа вместе с Украиной не завершит войну должным образом, она и в дальнейшем будет иметь те же проблемы, но большего масштаба, потому что Россия сочтет, что она победила Европу", – объяснил Подоляк.

В числе политиков с "правильной позицией" он, в частности назвал верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Они понимают все последствия неправильного окончания войны. И понимают, что назад дороги нет", – отметил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

21 сентября Путин на фоне бегства российских войск в Харьковской области объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 13 октября потеряли в Украине 63 800 военных убитыми.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, оружие, война, вторжение, политика, Европа, война России против Украины, психология, Михаил Подоляк, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какие хорошенькие", "Это любовь". Тина Кароль обнародовала в сети приватное фото
"Какие хорошенькие", "Это любовь". Тина Кароль обнародовала в сети приватное фото
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста
  "Это были свободные отношения". Блогер-миллионница Саша Бо рассказала, как влюбилась во второго мужа
  "Это были свободные отношения". Блогер-миллионница Саша Бо рассказала, как влюбилась во второго мужа
Никитюк высказалась о тренировках у экс-жены Узелкова Боржемской
Никитюк высказалась о тренировках у экс-жены Узелкова Боржемской
Жена Павлика похвасталась соседством с Пугачевой и показала, как на самом деле выглядит 73-летняя артистка
Жена Павлика похвасталась соседством с Пугачевой и показала, как на самом деле выглядит 73-летняя артистка
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом значит, должны и смерть принять, если понадобится
Кинчев, поддерживающий войну РФ против Украины: Идем за Христом – значит, должны и смерть принять, если понадобится
Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию
Jerry Heil номинирована на престижную европейскую премию
"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту
"Невозможно писать это без слез". В сеть попало личное письмо Джоли к Питту
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (235761)
2
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (218086)
3
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (162144)
4
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (156625)
5
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе (136525)
6
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (129432)
7
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (76478)
8
Ротару отреагировала на ракетную атаку РФ на Киев (52764)
 
 
 
 