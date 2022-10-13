Необходима психологическая подготовка европейских стран к тому, что Россия проиграет – Офис президента Украины

"Математически проверенное количество определенных типов оружия, включая системы вооружения, бронетехнику и РСЗО. Это небольшие объемы, но это именно то, что нам нужно. И еще то, чего в Европе пока не понимают: политическая элита и общество европейских стран должны верить в одну простую вещь, что Россия может проиграть", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП считает, что "необходима психологическая подготовка европейских стран к тому, что Россия проиграет".

"Если Европа хочет избавиться от всех видов шантажа и давления со стороны России – и это не только война в Украине, это и миграционный кризис, энергетический, экономический, финансовый и политический кризисы, – мы должны закончить эту войну справедливым способом. Мы не должны допустить, чтобы Россия могла реализовать эти кризисы. Если сегодня Европа вместе с Украиной не завершит войну должным образом, она и в дальнейшем будет иметь те же проблемы, но большего масштаба, потому что Россия сочтет, что она победила Европу", – объяснил Подоляк.

В числе политиков с "правильной позицией" он, в частности назвал верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Они понимают все последствия неправильного окончания войны. И понимают, что назад дороги нет", – отметил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)