Необходима психологическая подготовка европейских стран к тому, что Россия проиграет – Офис президента Украины

"Математически проверенное количество определенных типов оружия, включая системы вооружения, бронетехнику и РСЗО. Это небольшие объемы, но это именно то, что нам нужно. И еще то, чего в Европе пока не понимают: политическая элита и общество европейских стран должны верить в одну простую вещь, что Россия может проиграть", – сказал Подоляк.
Советник главы ОП считает, что "необходима психологическая подготовка европейских стран к тому, что Россия проиграет".
"Если Европа хочет избавиться от всех видов шантажа и давления со стороны России – и это не только война в Украине, это и миграционный кризис, энергетический, экономический, финансовый и политический кризисы, – мы должны закончить эту войну справедливым способом. Мы не должны допустить, чтобы Россия могла реализовать эти кризисы. Если сегодня Европа вместе с Украиной не завершит войну должным образом, она и в дальнейшем будет иметь те же проблемы, но большего масштаба, потому что Россия сочтет, что она победила Европу", – объяснил Подоляк.
В числе политиков с "правильной позицией" он, в частности назвал верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
"Они понимают все последствия неправильного окончания войны. И понимают, что назад дороги нет", – отметил Подоляк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
21 сентября Путин на фоне бегства российских войск в Харьковской области объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 13 октября потеряли в Украине 63 800 военных убитыми.