Новоназначенный глава КГВА назвал главное оружие против массированных воздушных атак россиян по Киеву

Об этом в интервью НВ, опубликованном 28 октября, сообщил глава КГВА Сергей Попко.
Журналист спросил Попко, что Киев может противопоставить массированным воздушным атакам россиян, которые были в октябре.
"Самое страшное для россиян – наша правда. Правда о быстром восстановлении дороги, о быстром ремонте коммуникаций после ударов. Конечно, военная администрация вместе с военным командованием внедряет определенный комплекс мер. Мы осознаем все риски и стараемся обеспечить нормальную жизнедеятельность города в тех условиях, которые мы имеем. Наше сопротивление во всех сферах – самое главное наше оружие", – ответил глава КГВА.
Представитель СМИ уточнил у Попко, какие работы уже ведутся "по физической защите важных инфраструктурных объектов от разрушений".
"Уже есть отдельное поручение по организации работы по обеспечению устойчивости объектов критической инфраструктуры. Этот вопрос мы держим на контроле. Кроме того, представители военной администрации прилагают все усилия, чтобы минимизировать последствия возможных ударов", – отметил руководитель КГВА.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Попко начальником КГВА указом от 21 октября, в этой должности он заменил Николая Жирнова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В октябре РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 ударов, из них 51 – в октябре.
27 октября НЭК "Укрэнерго" дала команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях после ночной атаки оккупантов дронами по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины.
В Киеве и области 28 октября продолжили экстренные отключения света. Говорить о стабилизации энергосистемы в Киевской области после обстрелов оккупантами объектов энергетической инфраструктуры Украины пока рано, отметили в ОВА.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил 28 октября, что Киев получил новые системы ПВО.