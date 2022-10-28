Новоназначенный глава КГВА назвал главное оружие против массированных воздушных атак россиян по Киеву

Об этом в интервью НВ, опубликованном 28 октября, сообщил глава КГВА Сергей Попко.

Журналист спросил Попко, что Киев может противопоставить массированным воздушным атакам россиян, которые были в октябре.

"Самое страшное для россиян – наша правда. Правда о быстром восстановлении дороги, о быстром ремонте коммуникаций после ударов. Конечно, военная администрация вместе с военным командованием внедряет определенный комплекс мер. Мы осознаем все риски и стараемся обеспечить нормальную жизнедеятельность города в тех условиях, которые мы имеем. Наше сопротивление во всех сферах – самое главное наше оружие", – ответил глава КГВА.

Представитель СМИ уточнил у Попко, какие работы уже ведутся "по физической защите важных инфраструктурных объектов от разрушений".

"Уже есть отдельное поручение по организации работы по обеспечению устойчивости объектов критической инфраструктуры. Этот вопрос мы держим на контроле. Кроме того, представители военной администрации прилагают все усилия, чтобы минимизировать последствия возможных ударов", – отметил руководитель КГВА.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Попко начальником КГВА указом от 21 октября, в этой должности он заменил Николая Жирнова.

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