Нужно заставить оккупантов постить в их соцсетях видео с допросов – эксперт

"Видео допросов пленных российских солдат, которые мы публикуем с самого начала войны – это, естественно, прекрасно. Но, к сожалению, недостаточно влияет на Россию и ее граждан. Вряд ли мама условного рязанского Вани подписана на нашего Антона Геращенко или Сухопутные войска ВС Украины. Аудитории, мягко говоря, разные. А российская пропаганда не пустит видео допросов на ТВ", – отмечает Быков.
Он считает, что лучше и эффективнее принуждать оккупантов постить видео собственных допросов у себя в соцсетях. Это могут быть Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники" – площадки, где находится целевая аудитория 20-летних россиян. Таким инструментом нельзя пренебрегать, убежден Быков.
"Тогда мы прорвем заслоны российской пропаганды и поднимем веки, снимем пелену с глаз россиян", – акцентирует эксперт.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.