Нужно заставить оккупантов постить в их соцсетях видео с допросов – эксперт

Сергей Быков: Мы прорвем заслоны российской пропаганды и поднимем веки, снимем пелену с глаз россиян Фото: Сергій Биков / Facebook

"Видео допросов пленных российских солдат, которые мы публикуем с самого начала войны – это, естественно, прекрасно. Но, к сожалению, недостаточно влияет на Россию и ее граждан. Вряд ли мама условного рязанского Вани подписана на нашего Антона Геращенко или Сухопутные войска ВС Украины. Аудитории, мягко говоря, разные. А российская пропаганда не пустит видео допросов на ТВ", – отмечает Быков.

Он считает, что лучше и эффективнее принуждать оккупантов постить видео собственных допросов у себя в соцсетях. Это могут быть Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники" – площадки, где находится целевая аудитория 20-летних россиян. Таким инструментом нельзя пренебрегать, убежден Быков.

"Тогда мы прорвем заслоны российской пропаганды и поднимем веки, снимем пелену с глаз россиян", – акцентирует эксперт.