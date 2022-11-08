Оккупанты под видом выплаты пенсий хотят собрать информацию о количестве людей в Херсоне – депутат

По его словам, российские оккупанты звонят людям и приглашают прийти за деньгами, однако на этот раз уже обещают не, а 3. тыс. руб.

"При этом расспрашивают, где живете сейчас, почему не эвакуировались, а решили остаться, кто еще остался из родных и почему. Предлагают записаться на эвакуацию. Будьте осторожны и никому не разглашайте никакой информации", – отметил Хлань.

Депутат заявил, что следующим действием оккупантов будет сбор доносов и, по всей вероятности, давление на тех людей, кто остался в Херсоне.