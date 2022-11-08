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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты под видом выплаты пенсий хотят собрать информацию о количестве людей в Херсоне – депутат

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Российские оккупанты предлагают жителям Херсона записаться на эвакуацию
Российские оккупанты предлагают жителям Херсона записаться на эвакуацию
Фото: depositphotos.com

Под видом выплаты пенсий в Херсоне российские оккупанты хотят собрать информацию о количестве людей в городе. Об этом 8 ноября в эфире белорусского телеканала "Белсат" заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, видео опубликовано в его Facebook.

По его словам, российские оккупанты звонят людям и приглашают прийти за деньгами, однако на этот раз уже обещают не, а 3. тыс. руб.

"При этом расспрашивают, где живете сейчас, почему не эвакуировались, а решили остаться, кто еще остался из родных и почему. Предлагают записаться на эвакуацию. Будьте осторожны и никому не разглашайте никакой информации",  отметил Хлань.

Депутат заявил, что следующим действием оккупантов будет сбор доносов и, по всей вероятности, давление на тех людей, кто остался в Херсоне.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/videos/538110360984325/

Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".

Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧС, архивные документыоборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.

6 ноября первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что около 10 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества и водоснабжения. По его словам, повреждена высоковольтная линия электропередач.

Теги: Россия, Украина, Херсон, война, эвакуация, деньги, война России против Украины, выплаты, давление, Белсат, российские оккупанты, Сергей Хлань
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