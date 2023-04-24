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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются вывезти из Бердянска похищенное зерно – Генштаб ВСУ

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Оккупанты пытаются вывезти из Бердянска похищенный урожай зерна, сообщает Генштаб
Оккупанты пытаются вывезти из Бердянска похищенный урожай зерна, сообщает Генштаб
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Россияне продолжают заниматься мародерством на временно захваченных ими территориях Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 24 апреля.

"Российские оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай. Так, в городе Бердянск Запорожской области так называемая российская оккупационная "власть" пытается вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые суда", – сказано в сообщении. 

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В марте 2023 года оккупанты объявили о скупке зерна и просто отобрали его у фермеров в Запорожской области, отмечали в Генштабе ВСУ.

В середине марта в Генштабе сообщали, что Россия вывозит из Бердянска награбленное украинское зерно. В апреле Генштаб также отмечал, что оккупанты пытаются вывезти из Бердянска кукурузу

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне собираются вывезти миллион тонн зерна из захваченной части Запорожской области.

По данным Офиса генпрокурора на начало августа 2022 года, российские оккупанты вывезли из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской и Николаевской областей в Крым более 650 тыс. тонн зерна. Затем его перевезли для продажи в Турцию, Сирию и Ливан.

В расследовании Associated Press и PBS, которое было опубликовано 3 октября, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия похитила украинского зерна на сумму $530 млн, и это минимальное число. По данным журналистов, к контрабандным схемам хищения Россией украинского зерна могут быть причастны турецкие власти.

Правоохранители установили некоторые корабли, которые вывозили зерно, и маршруты движения. На ряд российских судов в Украине наложен арест, их капитанам сообщили о подозрении.

По данным посла Украины в Ливане Игоря Осташа на август, всего в списке судов, перевозящих краденое зерно из Украины, 87 сухогрузов.

1 декабря The Wall Street Journal опубликовало расследование, согласно которому крупнейший российский зернотрейдер "Торговый дом "Риф" участвовал в отправке тысяч тонн украденного украинского зерна покупателям по всему миру. Иногда украденное украинское зерно смешивали с российским, чтобы еще больше скрыть происхождение груза. Компания отрицает свою причастность к хищениям зерна.

Теги: Генштаб ВСУ, Запорожская область, Бердянск, война России против Украины, зерно
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