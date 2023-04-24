Оккупанты пытаются вывезти из Бердянска похищенное зерно – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай. Так, в городе Бердянск Запорожской области так называемая российская оккупационная "власть" пытается вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые суда", – сказано в сообщении.

В марте 2023 года оккупанты объявили о скупке зерна и просто отобрали его у фермеров в Запорожской области, отмечали в Генштабе ВСУ.

В середине марта в Генштабе сообщали, что Россия вывозит из Бердянска награбленное украинское зерно. В апреле Генштаб также отмечал, что оккупанты пытаются вывезти из Бердянска кукурузу.