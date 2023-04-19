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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Они не сработают". Столтенберг заявил, что ядерные угрозы РФ не заставят НАТО прекратить поддержку Украины

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Столтенберг подчеркнул, что Россия хочет подорвать основы международной системы безопасности
Столтенберг подчеркнул, что Россия хочет подорвать основы международной системы безопасности
Фото: ЕРА

Ядерные угрозы со стороны страны-агрессора РФ не заставят НАТО прекратить поддержку Украины. Об этом 18 апреля на 18-й ежегодной конференции НАТО заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает CNN.

По его словам, Россия хочет подорвать основы международной системы безопасности, игнорируя и нарушая ряд международных соглашений по контролю над вооружениями.

Столтенберг назвал безответственной приостановку Россией участия в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, а также намерения разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

"Это безответственные действия, направленные на то, чтобы удержать союзников по НАТО от поддержки Украины. Но они не сработают. Потому что пока мы серьезно относимся к российским угрозам, нас не запугать", – подчеркнул генсек Альянса.

Столтенберг также отметил, что "Россия является непосредственной угрозой нашей безопасности".

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

25 марта Путин заявил, что находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока что идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном (которые не являются оружием массового поражения, а лишь усиливают бронебойную мощь).

В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

В МИД КНР заявляли о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, НАТО, оружие, санкции, ядерное оружие, вооружение, война России против Украины, безопасность
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