Освобожденный из плена пограничник со Змеиного рассказал, что россияне искали автора фразы о русском корабле

Сперва Журьян вместе с остальными защитникам Змеиного оказался в Севастополе, где две недели пробыл в казарме военной комендатуры. Затем месяц они провели в СИЗО города Старый Оскол Белгородской области. Следующие четыре месяца – в исправительной колонии в Валуйках. А уже оттуда их переправили в исправительную колонию, которая находится в Алексеевке.

Всех защитников с острова Змеиный удерживали вместе, но через некоторое время разделили. Где находятся 10 пограничников, пока неизвестно.

По словам Журьяна, в Крыму украинских защитников кормили нормально. А уже в колониях качество пищи было откровенно тюремное – картофель, макароны, щи. Порции давали маленькие. Имея вес 85 кг, пограничник потерял 20 кг. Свои условия он называет терпимыми: у каждого была своя кровать.

На четвертом месяце содержания за решеткой защитников острова Змеиный начали отводить на работы в швейные цеха. Там пленные изготавливали робы для строителей, одноразовые медицинские халаты и тому подобное.

Журьян говорит, что в плену он находился в информационном вакууме. Минимальная информация поступала с радио, похожего на пропагандистский канал "Россия 24". Там рассказывали о захваченных украинских городах, областях и тому подобное. Украинские защитники не могли представить масштаб захваченных территорий. Только когда переехали в колонию, где был телевизор, украинцы увидели на карте, что Украина держится и дает отпор.

"Особенно это явным стало, когда отбили Харьковскую область за три дня. По телевизору на всех каналах сказали, что это стратегическое отступление и что им Харьков не нужен. Но ребята все прекрасно поняли", – отмечает он.

По словам пограничника, отношение к пленным сильно зависело от людей, которые заступали на смены. Как вспоминает защитник, были как адекватные, так и те, кто издевался над украинскими защитниками. Перед обменом у Журьяна была возможность поговорить с другими ребятами. Он понял, что у него не все так плохо было по сравнению с другими. Ему хотя бы позволяли сидеть на стуле, а иногда – на кровати. Другим приходилось целый день стоять. Если присел – оккупанты проводили "воспитательный процесс".

Также пограничник вспоминает, что россияне искали, кто сказал фразу "Русский военный корабль иди на х...й". Некоторые работники колоний делали так называемые допросы военнопленных с острова Змеиный. Когда узнавали, что с острова, то спрашивали: "Это ты послал, это ты послал? А кто послал, если не ты?"

По словам Журьяна, никто не знал, кто сказал эту фразу, ведь она была сказана в эфире на 16-м международном морском канале судоходства, а они были на позициях и не слышали этого. И только из помещения дежурного пограничной заставы это можно было сделать. О том, как сказанная фраза повлияла на боевой дух украинцев и автора, они уже узнали после приезда домой.

Также тюремщики прощупывали, что каждый из пленных украинцев думает о президенте Украины Владимире Зеленском, о власти, о ситуации на Донбассе. Конечно, все пытались выкрутиться из этого разговора и перевести тему. За то, что скажешь "Крым – это Украина, а президент легитимный", могли сильно пострадать.

Долгое время украинские защитники не имели возможности связаться с родными. В СИЗО в Старом Осколе им дали разрешение написать письма домой. Это было в марте, а в Украину письма пришли только через полгода.

До последнего момента Журьян не знал, что его с побратимами будут обменивать. В тот день его забрали с работ из швейного цеха, переодели и отвезли в другое СИЗО, где были другие украинские пленные. Потом посадили на самолет, а затем – на автобус, но до последнего не было точной информации, куда их везут.

В Запорожье украинцев встретили представители координационного штаба и пограничники. Затем он встретился в Киеве с родителями, после чего отправился на реабилитацию. Спустя месяц он вернулся домой в Одесскую область.

"Сейчас у Никиты есть две мечты – это возвращение всех пограничников и морпехов, которые были взяты в плен на острове Змеиный домой, а также победа – та, что одна на всех, на всю Украину, на весь украинский народ", – отметили в ГПСУ.