Партизаны заявили о ликвидации двоих российских военных, которые издевались над местным населением в оккупации

"В ночь с 26-го на 27 апреля в селе Великие Копани Олешковского района агент "Атеш" ликвидировал двух военнослужащих армии РФ. Ликвидированные орки регулярно под наркотическими веществами издевались над местными жителями: грабили, насиловали, избивали и морально унижали. Но ночью к ним пришла расплата", – сказано в сообщении.
В "Атеш" отметили, что ликвидация оккупантов была частью операции "Украинская ночь", которая "только начинается".
"Обращение к рашистам: ваши попытки нас найти не увенчаются успехом. Это далеко не последняя операция, которую вы ощутите на собственной шкуре", – добавили партизаны.
"Атеш" обнародовало фото изъятого у ликвидированных россиян наркотического вещества, чтобы подписчики могли оценить, "какой объем они употребляли в неделю".
В середине февраля 2023 года партизаны "Атеш" подорвали автомобиль с оккупантами в Новой Каховке Херсонской области, а 12 марта в той же области подорвали железнодорожное полотно. 13 марта движение заявило, что подорвало очередного коллаборанта в Новой Каховке, и пообещало, что "работы много, далее будет".
Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.
Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.