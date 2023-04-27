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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Партизаны заявили о ликвидации двоих российских военных, которые издевались над местным населением в оккупации

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Российские оккупанты в Херсонской области не могут чувствовать себя безнаказанными &shy;&shy;&shy; их карает партизанское движение
Российские оккупанты в Херсонской области не могут чувствовать себя безнаказанными –­­­ их карает партизанское движение
Фото: EPA (архив)

Партизанское движение "Атеш" (движение украинцев и крымских татар) проинформировало в Telegram 27 апреля, что уничтожило двоих российских оккупантов на временно захваченной Россией части Херсонской области.

"В ночь с 26-го на 27 апреля в селе Великие Копани Олешковского района агент "Атеш" ликвидировал двух военнослужащих армии РФ. Ликвидированные орки регулярно под наркотическими веществами издевались над местными жителями: грабили, насиловали, избивали и морально унижали. Но ночью к ним пришла расплата", – сказано в сообщении.

В "Атеш" отметили, что ликвидация оккупантов была частью операции "Украинская ночь", которая "только начинается".

"Обращение к рашистам: ваши попытки нас найти не увенчаются успехом. Это далеко не последняя операция, которую вы ощутите на собственной шкуре", – добавили партизаны.

"Атеш" обнародовало фото изъятого у ликвидированных россиян наркотического вещества, чтобы подписчики могли оценить, "какой объем они употребляли в неделю".

В середине февраля 2023 года партизаны "Атеш" подорвали автомобиль с оккупантами в Новой Каховке Херсонской области, а 12 марта в той же области подорвали железнодорожное полотно. 13 марта движение заявило, что подорвало очередного коллаборанта в Новой Каховке, и пообещало, что "работы много, далее будет".

Контекст:

Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях. Движение сопротивления также развито в Мариуполе Донецкой области.

Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе 1 ноября отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

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