Первые дела против России суд в Гааге начнет рассматривать этой зимой – Bloomberg

Источники Bloomberg утверждают, что представители Украины договариваются с судом в Гааге о передаче ему как минимум одного российского военнопленного Фото: depositphotos.com

По данным собеседников агентства, точная дата, когда подозреваемым россиянам будут выдвинуты первые обвинения, пока неизвестна. Однако, по их сведениям, суд намерен сделать это либо в конце текущего года, либо в начале следующего.

Помимо этого, источники Bloomberg утверждают, что представители Украины договариваются с судом в Гааге о передаче ему как минимум одного российского военнопленного, который готов дать показания против России.

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