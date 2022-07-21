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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Первые дела против России суд в Гааге начнет рассматривать этой зимой – Bloomberg

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Источники Bloomberg утверждают, что представители Украины договариваются с судом в Гааге о передаче ему как минимум одного российского военнопленного
Источники Bloomberg утверждают, что представители Украины договариваются с судом в Гааге о передаче ему как минимум одного российского военнопленного
Фото: depositphotos.com

Первые дела, связанные с военными преступлениями России в Украине, Международный уголовный суд в Гааге начнет рассматривать уже этой зимой. Об этом 20 июля сообщило Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По данным собеседников агентства, точная дата, когда подозреваемым россиянам будут выдвинуты первые обвинения, пока неизвестна. Однако, по их сведениям, суд намерен сделать это либо в конце текущего года, либо в начале следующего.

Помимо этого, источники Bloomberg утверждают, что представители Украины договариваются с судом в Гааге о передаче ему как минимум одного российского военнопленного, который готов дать показания против России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.

Прокурор МУС Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследованияВ связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.

28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения на гражданские объекты". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил данные меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.

31 мая Хан анонсировал открытие офиса МУС в УкраинеСейчас, по его словам, в Украине работает группа из 42 международных следователей, криминалистов и персонала поддержки МУС. Это самое большое количество экспертов, которое было отправлено Международным уголовным судом за все время его существования, подчеркнул он. 

11 июля в Офисе генерального прокурора сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 22 500 военных преступлений и преступлений агрессии против Украины.

Теги: Россия, Украина, агрессия, расследование, война России против Украины, Международный уголовный суд, обвинение, суд, Карим Хан
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