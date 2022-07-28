Песков: В Кремле в целом намерены освобождать Украину от неонацистских настроений

Комментируя слова главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, что "пришло время вновь освобождать русские города" в Украине, Песков сказал, что "в Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений".
По словам спикера Кремля, "необходимо принять меры, которые собственно и принимаются в русле специальной военной операции, чтобы защитить людей в "ЛНР" и "ДНР".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.