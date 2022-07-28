Песков: В Кремле в целом намерены освобождать Украину от неонацистских настроений

Песков заявил о необходимости "защитить" людей на оккупированных территориях на востоке Украины Фото: ЕРА

Комментируя слова главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, что "пришло время вновь освобождать русские города" в Украине, Песков сказал, что "в Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений".

По словам спикера Кремля, "необходимо принять меры, которые собственно и принимаются в русле специальной военной операции, чтобы защитить людей в "ЛНР" и "ДНР".

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