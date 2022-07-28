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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песков: В Кремле в целом намерены освобождать Украину от неонацистских настроений

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Песков заявил о необходимости "защитить" людей на оккупированных территориях на востоке Украины
Песков заявил о необходимости "защитить" людей на оккупированных территориях на востоке Украины
Фото: ЕРА

Российские оккупанты намерены "освобождать" Украину от "неонацистских настроений". Об этом 28 июля заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

Комментируя слова главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, что "пришло время вновь освобождать русские города" в Украине, Песков сказал, что "в Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений".

По словам спикера Кремля, "необходимо принять меры, которые собственно и принимаются в русле специальной военной операции, чтобы защитить людей в "ЛНР" и "ДНР".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Дмитрий Песков, Денис Пушилин, война России против Украины, российские оккупанты
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