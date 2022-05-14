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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Оружие для Украины сегодня – ключ к продовольственной безопасности мира

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Подоляк: Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира
Подоляк: Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира
Фото: president.gov.ua

Поставки оружия помогут Украине победить Россию и обеспечить продовольственную безопасность мира. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter 14 мая.

"Следует понимать причинно-следственные связи глобальных процессов. Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира, развязав войну в Украине. Единственный выход, чтобы восстановить порядок, – помочь Украине победить. Оружие для Украины сегодня – ключ к продовольственной безопасности мира", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.

По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. 10 мая Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.

В ЕС 12 мая представили план, как быстрее экспортировать украинское зерно во время войны.

Теги: оружие, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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