Подоляк: Оружие для Украины сегодня – ключ к продовольственной безопасности мира

"Следует понимать причинно-следственные связи глобальных процессов. Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира, развязав войну в Украине. Единственный выход, чтобы восстановить порядок, – помочь Украине победить. Оружие для Украины сегодня – ключ к продовольственной безопасности мира", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потрібно розуміти причинно-наслідкові зв’язки глобальних процесів. Росія поставила під загрозу продовольчу безпеку світу, розв'язавши війну в Україні. Єдиний вихід, щоб відновити порядок, – допомогти * перемогти. Зброя для України сьогодні – ключ до продовольчої безпеки світу.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 14, 2022
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.
По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. 10 мая Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.
В ЕС 12 мая представили план, как быстрее экспортировать украинское зерно во время войны.