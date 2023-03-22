Посольство США поблагодарило украинских энергетиков за успешно пройденный отопительный сезон

"Искренняя благодарность от всех нас в посольстве США в Украине энергетикам за сохранение тепла и света этой зимой, вопреки варварским нападениям России. Вместе с защитниками на фронте и бойцами противовоздушной обороны Украины вы – наши герои", – написала посол.

Щира подяка від усіх нас у @USEmbassyKyiv енергетикам за збереження тепла та світла цієї зими, всупереч варварським нападам Росії. Разом із захисниками на фронті та бійцями протиповітряної оборони України, ви – наші герої.

Контекст:

По данным правительства Украины на декабрь 2022 года, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС. За 4,5 месяца по энергообъектам Украины попали 255 российских ракет и дронов.

Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

Украина выдержала российские удары по инфраструктуре, прошла зиму и уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, заявил 1 марта президент Украины Владимир Зеленский.

Только энергетики ДТЭК с полномасштабного вторжения России вернули свет для 7,2 млн семей, отметили в пресс-службе компании.