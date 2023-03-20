Путин заявил, что полиции на оккупированных территориях Украины нужны "местные кадры". Часть таких "кадров" уже ликвидирована

По словам Путина, оккупационным властям "важно оперативно комплектовать в "ДНР", "ЛНР" (так Москва называет Донецкую и Луганскую области Украины. – "ГОРДОН"), Запорожской и Херсонской областях территориальные структуры МВД", то есть полицию.

"Обязательно надо задействовать и местные кадры, людей, которые на деле доказали свою порядочность, надежность и профессионализм. Прошу также полностью обеспечить новые подразделения современной спецтехникой, информационными системами и средствами связи", – заявил глава Кремля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ни один из регионов Украины, кроме Крыма, не оккупирован Россией полностью, в том числе в ходе полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года.

На оккупированных территориях регулярно гибнут коллаборанты, в том числе работавшие в оккупационных "правоохранительных органах". Так, 20 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о ликвидации 45-летнего жителя Новой Каховки Херсонской области Сергея Москаленко, который пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где пытали пленных украинцев.