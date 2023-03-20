Путин заявил, что полиции на оккупированных территориях Украины нужны "местные кадры". Часть таких "кадров" уже ликвидирована

По словам Путина, оккупационным властям "важно оперативно комплектовать в "ДНР", "ЛНР" (так Москва называет Донецкую и Луганскую области Украины. – "ГОРДОН"), Запорожской и Херсонской областях территориальные структуры МВД", то есть полицию.
"Обязательно надо задействовать и местные кадры, людей, которые на деле доказали свою порядочность, надежность и профессионализм. Прошу также полностью обеспечить новые подразделения современной спецтехникой, информационными системами и средствами связи", – заявил глава Кремля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ни один из регионов Украины, кроме Крыма, не оккупирован Россией полностью, в том числе в ходе полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года.
На оккупированных территориях регулярно гибнут коллаборанты, в том числе работавшие в оккупационных "правоохранительных органах". Так, 20 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о ликвидации 45-летнего жителя Новой Каховки Херсонской области Сергея Москаленко, который пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где пытали пленных украинцев.
В 2014–2015 годах Россия под руководством Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР".
30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.
2 октября 2022 года "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября 2022 года признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.
ВСУ уже деоккупировали часть украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.