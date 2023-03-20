ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин заявил, что полиции на оккупированных территориях Украины нужны "местные кадры". Часть таких "кадров" уже ликвидирована

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Оккупанты контролируют лишь часть украинских территорий, которые РФ объявила "присоединенной"
Оккупанты контролируют лишь часть украинских территорий, которые РФ объявила "присоединенной"
Фото: ЕРА

20 марта на расширенном заседании коллегии МВД РФ президент России Владимир Путин озаботился "наведением порядка" на оккупированных Россией территориях Украины. Это следует из стенограммы, опубликованной Кремлем.

По словам Путина, оккупационным властям "важно оперативно комплектовать в "ДНР", "ЛНР" (так Москва называет Донецкую и Луганскую области Украины. – "ГОРДОН"), Запорожской и Херсонской областях территориальные структуры МВД", то есть полицию.

"Обязательно надо задействовать и местные кадры, людей, которые на деле доказали свою порядочность, надежность и профессионализм. Прошу также полностью обеспечить новые подразделения современной спецтехникой, информационными системами и средствами связи", – заявил глава Кремля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ни один из регионов Украины, кроме Крыма, не оккупирован Россией полностью, в том числе в ходе полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года.

На оккупированных территориях регулярно гибнут коллаборанты, в том числе работавшие в оккупационных "правоохранительных органах". Так, 20 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о ликвидации 45-летнего жителя Новой Каховки Херсонской области Сергея Москаленко, который пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где пытали пленных украинцев.

Контекст:

В 2014–2015 годах Россия под руководством Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР".

30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.

2 октября 2022 года "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября 2022 года признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.

ВСУ уже деоккупировали часть украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, война, полиция, оккупация, вторжение, война России против Украины, российские оккупанты
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