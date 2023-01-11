Рада лишит мандатов еще четырех нардепов от запрещенных партий – Арахамия

По его словам, это произойдет "конституционным способом". Голосование запалнировано на ближайшее заседание ВР, сказал Арахамия.
"Это произойдет конституционным способом. То есть без шансов на обжалование в судах. Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не провокации, которые играют на руку коллаборантам, независимо от названия партии", – написал глава фракции.
Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук во вторник утром написала в Telegram, что речь идет о депутатах запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
"Верховная Рада лишит мандатов четырех депутатов запрещенной ОПЗЖ. Это произойдет на ближайшем заседании парламента", – говорится в ее сообщении.
19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.
14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".
12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
20 июня Восьмой апелляционный админсуд во Львове удовлетворил иск Минюста и запретил партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". ОПЗЖ обжаловала это решение. 15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляцию ОПЗЖ и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине.
До начала полномасштабного вторжения России во фракцию ОПЗЖ входило 43 депутата, напомнила "Украинская правда" (сейчас эти данные с сайта парламента убрали). Часть депутатов после 24 февраля вышли из фракции, нескольких депутатов, избранных в парламент от этой партии, после начала полномасштабного вторжения уже лишили мандатов: Илью Киву и Юлию Левочкину – после подачи ими соответствующих заявлений, Вадима Рабиновича – после лишения его украинского гражданства. Сейчас в группу "Платформа за жизнь и мир", как сообщается на сайте Рады, входят 25 депутатов.
В ноябре на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру ВР Руслану Стефанчуку рассмотреть варианты решения этого вопроса.