Рада лишит мандатов еще четырех нардепов от запрещенных партий – Арахамия

По его словам, это произойдет "конституционным способом". Голосование запалнировано на ближайшее заседание ВР, сказал Арахамия.

"Это произойдет конституционным способом. То есть без шансов на обжалование в судах. Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не провокации, которые играют на руку коллаборантам, независимо от названия партии", – написал глава фракции.

Спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук во вторник утром написала в Telegram, что речь идет о депутатах запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Верховная Рада лишит мандатов четырех депутатов запрещенной ОПЗЖ. Это произойдет на ближайшем заседании парламента", – говорится в ее сообщении.