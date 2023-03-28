Россия разрушила и повредила около 500 церквей в Украине – Зеленский

Он опубликовал видео, в котором показаны пострадавшие храмы. В их числе есть старинные. В видео указывается, что всего пострадало около 500 религиозных сооружений.
"Российский террор разрушил сотни церквей и молельных домов в Украине. Для России все просто мишень. Но ракеты и артиллерия террористического государства не сломили нашу человечность и веру. Украина победит, жизнь победит!" – написал Зеленский.
Он добавил, что пострадали все религии и конфессии, в том числе церкви, мечети, синагоги, учебные и административные здания религиозных общин Украины.
Russian terror destroyed hundreds of churches and prayer houses in Ukraine. For * everything is just a target. But the rockets and artillery of the terrorist state did not break our humanity and faith. * will win, life will win! pic.twitter.com/6YCxVwHMdp— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2023
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.