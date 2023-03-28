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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия разрушила и повредила около 500 церквей в Украине – Зеленский

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От обстрелов россиян пострадали сотни церквей и храмов разных конфессий
От обстрелов россиян пострадали сотни церквей и храмов разных конфессий
Фото: Свято-Успенская Святогорская Лавра / Facebook

Сотни религиозных сооружений в Украине были разрушены, повреждены или ограблены в результате российского вторжения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Он опубликовал видео, в котором показаны пострадавшие храмы. В их числе есть старинные. В видео указывается, что всего пострадало около 500 религиозных сооружений.

"Российский террор разрушил сотни церквей и молельных домов в Украине. Для России все просто мишень. Но ракеты и артиллерия террористического государства не сломили нашу человечность и веру. Украина победит, жизнь победит!" – написал Зеленский.

Он добавил, что пострадали все религии и конфессии, в том числе церкви, мечети, синагоги, учебные и административные здания религиозных общин Украины.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: церковь, Владимир Зеленский, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, разрушения
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