Россия разрушила и повредила около 500 церквей в Украине – Зеленский

Он опубликовал видео, в котором показаны пострадавшие храмы. В их числе есть старинные. В видео указывается, что всего пострадало около 500 религиозных сооружений.

"Российский террор разрушил сотни церквей и молельных домов в Украине. Для России все просто мишень. Но ракеты и артиллерия террористического государства не сломили нашу человечность и веру. Украина победит, жизнь победит!" – написал Зеленский.

Он добавил, что пострадали все религии и конфессии, в том числе церкви, мечети, синагоги, учебные и административные здания религиозных общин Украины.