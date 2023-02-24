Салливан: Россия уже проиграла

Салливан убежден, что Россия уже не способна добиться своих целей в войне Фото: EPA

Салливан выразил убеждение, что "Россия уже проиграла" в войне с Украиной.

Он отметил, что целью России в этой войне было стереть Украину с лица земли, захватить столицу страны – Киев, поглотить Украину и "стереть ее с карты". Но захватчики, констатировал советник, не смогли этого сделать и не в состоянии сделать этого сейчас, "пока мы идем вперед".

В то же время, подчеркивает CNN, официальные лица США дали понять, что война, вероятно, затянется еще на несколько месяцев и "реального конца ей не видно".