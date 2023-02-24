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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Салливан: Россия уже проиграла

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Салливан убежден, что Россия уже не способна добиться своих целей в войне
Салливан убежден, что Россия уже не способна добиться своих целей в войне
Фото: EPA

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в годовщину развязанной Россией войны в Украине заявил, что США со своей стороны сделают "все возможное", чтобы предоставить Украине необходимую ей военную помощь. Об этом сообщает 24 февраля CNN.

Салливан выразил убеждение, что "Россия уже проиграла" в войне с Украиной.

Он отметил, что целью России в этой войне было стереть Украину с лица земли, захватить столицу страны – Киев, поглотить Украину и "стереть ее с карты". Но захватчики, констатировал советник, не смогли этого сделать и не в состоянии сделать этого сейчас, "пока мы идем вперед".

В то же время, подчеркивает CNN, официальные лица США дали понять, что война, вероятно, затянется еще на несколько месяцев и "реального конца ей не видно".

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Официальные лица США считают, что весной 2023 года у Украины есть решающий шанс изменить ход войны с Россией. США предупредили Украину о переломном моменте в войне и готовят новый пакет помощи на $10 млрд, пишет 13 февраля The Washington Post.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что во время девятой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которая прошла 14–15 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия), Украина получила "полную поддержку" и среди партнеров доминировала уверенность, что Украина сможет добиться успехов на поле боя.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки. Позднее он несколько раз повторял, что в 2023 году война закончится победой Украины, и добавлял, что Украина победит "великую и непобедимую" российскую армию, как Давид победил Голиафа.

Шансы России победить Украину равны нулю, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Война, которую в 2022 году начала Россия, закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ на глубину 50–100 км, заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 декабря 2022 года. 10 января 2023 года он выразил уверенность, что развязанную Россией войну Украина закончит в 2023 году.

Теги: Россия, США, Украина, оккупация, Белый дом, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Джейк Салливан, российские оккупанты, деоккупация
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