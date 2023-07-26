СБУ объявила о подозрении бывшему священнику УПЦ МП, который сбежал в РФ и благословлял оккупантов

По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину епископ, проживавший в Сумской области, бежал в страну-агрессор, где одним из первых поддержал захватнические действия Кремля. Также, как сообщила СБУ, в сентябре 2022 года он принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области РФ.
"Во время службы он совместно с представителями Русской православной церкви благословлял российских военных, которые воюют против Украины. Также в ходе литургии клирик восхвалял решение [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина о проведении мобилизации в России для пополнения оккупационных группировок страны-агрессора", – сообщили в СБУ.
Клирику заочно объявили о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
УПЦ МП, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии", является частью Русской православной церкви (РПЦ).
На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ" и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".
В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество".
19 января Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №8371, который предполагает запрет деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. Его рассмотрел профильный комитет парламента.
Согласно опросу, который в декабре 2022 года провел Киевский международный институт социологии, 54% украинцев считают, что УПЦ МП в Украине нужно запретить.
В 2022–2023 годах за запрет деятельности УПЦ МП проголосовали облсоветы в ряде регионов, в частности – во Львовской, Хмельницкой, Волынской, Житомирской и Черновицкой областях. В начале июня деятельность религиозных организаций, связанных с Россией, запретил Закарпатский облсовет.