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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ объявила о подозрении бывшему священнику УПЦ МП, который сбежал в РФ и благословлял оккупантов

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СБУ объявила Масленникову о подозрении заочно
СБУ объявила Масленникову о подозрении заочно
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшему митрополиту Роменской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата Алексею Масленникову. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 26 июля.

По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину епископ, проживавший в Сумской области, бежал в страну-агрессор, где одним из первых поддержал захватнические действия Кремля. Также, как сообщила СБУ, в сентябре 2022 года он принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области РФ.

"Во время службы он совместно с представителями Русской православной церкви благословлял российских военных, которые воюют против Украины. Также в ходе литургии клирик восхвалял решение [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина о проведении мобилизации в России для пополнения оккупационных группировок страны-агрессора", – сообщили в СБУ.

Клирику заочно объявили о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Контекст:

УПЦ МП, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии", является частью Русской православной церкви (РПЦ).

На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. 

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ" и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".

В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество".

19 января Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №8371, который предполагает запрет деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. Его рассмотрел профильный комитет парламента.

Согласно опросу, который в декабре 2022 года провел Киевский международный институт социологии, 54% украинцев считают, что УПЦ МП в Украине нужно запретить.

В 2022–2023 годах за запрет деятельности УПЦ МП проголосовали облсоветы в ряде регионов, в частности – во ЛьвовскойХмельницкойВолынскойЖитомирской и Черновицкой областях. В начале июня деятельность религиозных организаций, связанных с Россией, запретил Закарпатский облсовет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Сумская область, УПЦ МП, война России против Украины, подозрение
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