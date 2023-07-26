СБУ объявила о подозрении бывшему священнику УПЦ МП, который сбежал в РФ и благословлял оккупантов

По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину епископ, проживавший в Сумской области, бежал в страну-агрессор, где одним из первых поддержал захватнические действия Кремля. Также, как сообщила СБУ, в сентябре 2022 года он принял участие в богослужении в монастыре Свердловской области РФ.

"Во время службы он совместно с представителями Русской православной церкви благословлял российских военных, которые воюют против Украины. Также в ходе литургии клирик восхвалял решение [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина о проведении мобилизации в России для пополнения оккупационных группировок страны-агрессора", – сообщили в СБУ.

Клирику заочно объявили о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).