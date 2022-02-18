"Шаг вперед". Сакварелидзе считает, что Раде следует провести заседания в Мариуполе, Краматорске и Славянске

Он согласился с мнением экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка, что на фоне объявленной боевиками "ЛДНР" эвакуации населения ОРДЛО не стоит эвакуировать людей с подконтрольной украинским властям территории Донбасса.

"Я бы, наоборот, сделал шаг вперед и все заседания Кабмина и даже попытался заседания сессионной недели парламента провести в Мариуполе, Краматорске и Славянске – чтобы всему миру продемонстрировать, что Украина настроена на мирный путь решения проблем", – сказал Сакварелидзе.

Он также назвал "каким-то дежавю" эвакуацию боевиками жителей ОРДЛО. Сакварелидзе, который во время вторжения России в Грузию в 2008 году работал в Генпрокуратуре, кавказского государства, отметил, что тогда тоже в Россию накануне вторжения были эвакуированы жители южноосетинского города Цхинвали и двух сел рядом с ним.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. Главари группировок "ЛДНР" объявили о начале "эвакуации" населения в Россию из-за "эскалации ситуации" и якобы планах украинских военных освободить ОРДЛО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донбасса нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.