Шустер об ударах по аэродромам в РФ: Если российский народ не почувствует войну на себе, он не очнется. Пусть у них по крайней мере что-то рядом горит

Бацман отметила случившиеся на прошлой неделе взрывы на стратегически важных военных аэродромах в глубине России. В американском Институте исследования войны (ISW) считают, что после демонстрации Украиной возможности наносить такие удары Россия может отказаться от своей кампании ударов по украинской инфраструктуре.
Шустер выразил надежду, что этот прогноз окажется правильным.
Он также напомнил статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и первого замглавы оборонного комитета Верховной Рады Михаила Забродского, опубликованную в начале сентября, в которой говорилось, что необходимо дать россиянам почувствовать хоть в какой-то степени то, что переживает украинский народ.
"И вот это произошло. И это очень, с моей точки зрения, обнадеживающий первый шаг военный. Потому что реально надо переносить эту войну на территорию России. Потому что иначе народ там – понимаете, он смотрит эти каналы пропагандистские... Можно предсказать, что они скажут, но как они это преподносят – это, конечно, вызывает самые плохие ощущения. И народ они кормят, и кормят, и кормят вот этой абсолютно тупой, однобокой пропагандой. Поэтому если они не почувствуют, что огонь где-то рядом, что вот запах дыма уже у тебя в квартире, то они не очнутся", – сказал Шустер.
По его мнению, даже если будут вторая и третья волны мобилизации в РФ, это ничего принципиально не изменит: "как-то все это съедается – и ничего не происходит".
"Так вот пусть по крайней мере что-то рядом горит", – подытожил ведущий.
Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих. Примерно в то же время росСМИ сообщили о взрыве бензовоза на стоянке авиационной техники аэродрома под Рязанью. По предварительным данным, там поврежден самолет.
Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательств Москва не привела.
Власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы, заявил, что, "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".
Удары по аэродромам дальней авиации могут оцениваться как один из стратегически значимых провалов обороны РФ, считает британская разведка.