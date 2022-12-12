Шустер об ударах по аэродромам в РФ: Если российский народ не почувствует войну на себе, он не очнется. Пусть у них по крайней мере что-то рядом горит

Шустер: Реально надо переносить эту войну на территорию России. Если они не почувствуют, что вот запах дыма уже у тебя в квартире, они не очнутся Фото: Шустер online / Facebook

Бацман отметила случившиеся на прошлой неделе взрывы на стратегически важных военных аэродромах в глубине России. В американском Институте исследования войны (ISW) считают, что после демонстрации Украиной возможности наносить такие удары Россия может отказаться от своей кампании ударов по украинской инфраструктуре.

Шустер выразил надежду, что этот прогноз окажется правильным.

Он также напомнил статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и первого замглавы оборонного комитета Верховной Рады Михаила Забродского, опубликованную в начале сентября, в которой говорилось, что необходимо дать россиянам почувствовать хоть в какой-то степени то, что переживает украинский народ.

"И вот это произошло. И это очень, с моей точки зрения, обнадеживающий первый шаг военный. Потому что реально надо переносить эту войну на территорию России. Потому что иначе народ там – понимаете, он смотрит эти каналы пропагандистские... Можно предсказать, что они скажут, но как они это преподносят – это, конечно, вызывает самые плохие ощущения. И народ они кормят, и кормят, и кормят вот этой абсолютно тупой, однобокой пропагандой. Поэтому если они не почувствуют, что огонь где-то рядом, что вот запах дыма уже у тебя в квартире, то они не очнутся", – сказал Шустер.

По его мнению, даже если будут вторая и третья волны мобилизации в РФ, это ничего принципиально не изменит: "как-то все это съедается – и ничего не происходит".

"Так вот пусть по крайней мере что-то рядом горит", – подытожил ведущий.

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