Специалисты возобновили электроснабжение Красногоровки – ГСЧС

"В 11.56 22 февраля сотрудниками ДТЭК "Донецкие электросети" в сопровождении пиротехнического расчета Главного управления ГСЧС в Донецкой области восстановлена воздушная линия электропередачи 110 кВ "Кураховская ТЭС – Смолянка-2" и возобновлено электроснабжение в Красногоровке, которое было повреждено в результате боевых действий", – говорится в сообщении.

От ГСЧС к работам привлекались пять человек и две единицы техники, от ДТЭК "Донецкие электросети" – семь человек и две единицы техники.