Столтенберг: РФ перешла от тайных попыток дестабилизировать Украину к открытым военным действиям. Это кризис, созданный только Россией

Столтенберг: Мы воздаем должное Украине за ее сдержанность Фото: EPA

Он заявил, что НАТО осуждает решение РФ признать "независимость" не подконтрольных правительству регионов Донецкой и Луганской областей. Альянс, по словам Столтенберга, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы осуждаем дальнейшее вторжение России в Украину. Сейчас Москва перешла от тайных попыток дестабилизировать Украину к открытым военным действиям. Это серьезная эскалация со стороны России и грубое нарушение международного права", – заявил он.

Столтенберг отметил, что поведение России еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Это наносит ущерб усилиям по поиску мирного решения конфликта. И это имеет серьезные последствия для европейской безопасности. Это кризис, созданный только Россией. Мы воздаем должное Украине, которая не отвечает на неоднократные провокации со стороны России, за ее сдержанность. В течение нескольких месяцев Россия наращивала огромные вооруженные силы в Украине и вокруг нее. В том числе в Беларуси. С более чем 150 тыс. военнослужащих, истребителей и ударных вертолетов. Это самый опасный момент в европейской безопасности для поколения", – заявил генсек.