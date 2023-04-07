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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Только Зеленский может определять, готов ли он к переговорам с РФ, когда, в каком контексте и по какому поводу – Белый дом

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Кирби: Мы считаем, что ни о чем нельзя договариваться об Украине без Украины
Кирби: Мы считаем, что ни о чем нельзя договариваться об Украине без Украины
Фото: EPA

Только президент Украины Владимир Зеленский может определять, готов ли он вести переговоры с Россией. Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Джон Кирби на брифинге 6 апреля, текстовую версию которого опубликовала пресс-служба администрации американского президента.

"Я хотел бы вам сказать – и мы говорили об этом с самого начала – что президент Зеленский может определить, готов ли он к переговорам и когда, а также в каком контексте и по какому поводу. Мы считаем, что ни о чем нельзя договариваться об Украине без Украины. Ничего нельзя делать, говорить или продвигать без полного одобрения президента Зеленского", – сказал Кирби.

Так он прокомментировал заявление замглавы Офиса президента Андрея Сибиги, который в опубликованном 5 апреля интервью Financial Times заявил, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма. По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя. В случае, если эти два условия будут реализованы, Украина будет "готова открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса", отметил Сибига.

Пресс-секретарь Сергей Никифоров, комментируя слова Сибиги, заявил, что в вопросе возможных переговоров с Россией, в частности о деоккупации Крыма, стоит ориентироваться только на президента Украины Владимира Зеленского.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Украина не пойдет на территориальные уступки России, в том числе не будет компромиссов по поводу оккупированного Крыма.

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

В феврале 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

В марте секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что альтернативы освобождению Крыма военным путем нет. Тогда же Зеленский в очередной раз подчеркнул, что переговоры с Россией возможны только при условии полного вывода ее войск из Украины

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, переговоры, Белый дом, война России против Украины, Джон Кирби
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