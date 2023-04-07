Только Зеленский может определять, готов ли он к переговорам с РФ, когда, в каком контексте и по какому поводу – Белый дом

Кирби: Мы считаем, что ни о чем нельзя договариваться об Украине без Украины Фото: EPA

"Я хотел бы вам сказать – и мы говорили об этом с самого начала – что президент Зеленский может определить, готов ли он к переговорам и когда, а также в каком контексте и по какому поводу. Мы считаем, что ни о чем нельзя договариваться об Украине без Украины. Ничего нельзя делать, говорить или продвигать без полного одобрения президента Зеленского", – сказал Кирби.

Так он прокомментировал заявление замглавы Офиса президента Андрея Сибиги, который в опубликованном 5 апреля интервью Financial Times заявил, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма. По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя. В случае, если эти два условия будут реализованы, Украина будет "готова открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса", отметил Сибига.

Пресс-секретарь Сергей Никифоров, комментируя слова Сибиги, заявил, что в вопросе возможных переговоров с Россией, в частности о деоккупации Крыма, стоит ориентироваться только на президента Украины Владимира Зеленского.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Украина не пойдет на территориальные уступки России, в том числе не будет компромиссов по поводу оккупированного Крыма.