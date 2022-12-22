У США есть три сценария окончания войны в Украине – The Washington Post

Газета пообщалась с высокопоставленным чиновником из Белого дома.
Один сценарий – часть мирного плана, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. Он включает уход России со всей территории Украины, которую она оккупировала, включая Крым, Донецкую и Луганскую область.
Второй сценарий предусматривает отвод войск РФ к линии фронта 2014 года.
Третий сценарий включает отвод войск с территории Донбаса, но не Крыма.
Как говорится в статье The Washington Post, Зеленский дал понять, что вторые два сценария не поддерживает. Украинский президент настаивает: мир может наступить только тогда, когда российские оккупанты отступят со всей оккупированной территории.
Высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что на личной встрече Байден спросил Зеленского, как, по его мнению, должна закончиться война. В то же время американский лидер подчеркнул, что "это пока своего рода академическая дискуссия", поскольку на данный момент нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в разговоре.
В то же время собеседник газеты добавил, что администрация Байдена стремилась "обсудить взгляды Зеленского на дипломатию". В США хотят, чтобы Киев был в "максимально сильной позиции" по поводу переговоров. "Как должна выглядеть дипломатия и какими должны быть красные линии", должна решать Украина, отметил высокопоставленный чиновник.
Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины, вследствие которого были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Сейчас под оккупацией РФ находятся Крым, часть Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областей и Кинбурнская коса в Николаевской области.
15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".