У США есть три сценария окончания войны в Украине – The Washington Post

Зеленский совершил первый зарубежный визит после начала полномасштабного российского вторжения Фото: EPA

Газета пообщалась с высокопоставленным чиновником из Белого дома.

Один сценарий – часть мирного плана, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. Он включает уход России со всей территории Украины, которую она оккупировала, включая Крым, Донецкую и Луганскую область.

Второй сценарий предусматривает отвод войск РФ к линии фронта 2014 года.

Третий сценарий включает отвод войск с территории Донбаса, но не Крыма.

Как говорится в статье The Washington Post, Зеленский дал понять, что вторые два сценария не поддерживает. Украинский президент настаивает: мир может наступить только тогда, когда российские оккупанты отступят со всей оккупированной территории.

Высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что на личной встрече Байден спросил Зеленского, как, по его мнению, должна закончиться война. В то же время американский лидер подчеркнул, что "это пока своего рода академическая дискуссия", поскольку на данный момент нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в разговоре.

В то же время собеседник газеты добавил, что администрация Байдена стремилась "обсудить взгляды Зеленского на дипломатию". В США хотят, чтобы Киев был в "максимально сильной позиции" по поводу переговоров. "Как должна выглядеть дипломатия и какими должны быть красные линии", должна решать Украина, отметил высокопоставленный чиновник.