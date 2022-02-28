Украинская криптоплатформа собирает деньги для армии

"Присоединяйся к сбору средств сегодня, чтобы жить в свободной стране завтра!" – призвала пресс-служба Фото: depositphotos.com

KUNA отключила валютные пары с рублем, введение и выведение рубля, а также создала благотворительный фонд, на деньги которого будет обеспечиваться финансовая поддержка ВСУ и населения Украины.

Пожертвовать любую криптовалюту в фонд можно на сервисе MyKuna, а также по адресам криптокошельков:

BTC – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

USDT (trc20) – TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

"На эти деньги были куплены тепловизоры, дроны и многое другое. В Киеве были эвакуированы дети и их матери", – заявила пресс-служба платформы.