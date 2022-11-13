В Херсоне начали восстанавливать мобильную связь, а в области – газоснабжение

"Херсон уже с мобильной связью! В центре города на площади возле ОГА уже работает LTE от "Киевстара", – проинформировал он.

Кроме того, в декоккупированных населенных пунктах региона начали восстанавливать газоснабжение, сообщил Янушевич.

"Специалисты "Херсонгаза" вместе с коллегами из других регионов работают над этим с первых дней освобождения территорий области. Они активно ремонтируют газопроводы, поврежденные из-за боевых действий. Уже удалось возобновить доставку природного газа в более чем 300 домов жителей освобожденных населенных пунктов области. В Херсоне специалистам удается удерживать стабильную ситуацию с газоснабжением. Это особенно важно из-за отсутствия света и водоснабжения в городе, а также наступления холодов. Газовики делают все возможное, чтобы вернуть газоснабжение в дома жителей Херсонской области. Скорость проведения ремонтных работ зависит от разминирования освобожденных территорий", – добавил он.