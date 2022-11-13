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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне начали восстанавливать мобильную связь, а в области – газоснабжение

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Первую точку связи наладили возле здания обладминистрации
Первую точку связи наладили возле здания обладминистрации
Фото: Суспільне Херсон / Telegram

В освобожденном от российских оккупантов Херсоне восстанавливают работу мобильной связи, 13 ноября возле здания областной администрации подключили связь оператора "Киевстар". Об этом глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил в Facebook.

"Херсон уже с мобильной связью! В центре города на площади возле ОГА уже работает LTE от "Киевстара", – проинформировал он.

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/videos/494325045804102/

Кроме того, в декоккупированных населенных пунктах региона начали восстанавливать газоснабжение, сообщил Янушевич.

"Специалисты "Херсонгаза" вместе с коллегами из других регионов работают над этим с первых дней освобождения территорий области. Они активно ремонтируют газопроводы, поврежденные из-за боевых действий. Уже удалось возобновить доставку природного газа в более чем 300 домов жителей освобожденных населенных пунктов области. В Херсоне специалистам удается удерживать стабильную ситуацию с газоснабжением. Это особенно важно из-за отсутствия света и водоснабжения в городе, а также наступления холодов. Газовики делают все возможное, чтобы вернуть газоснабжение в дома жителей Херсонской области. Скорость проведения ремонтных работ зависит от разминирования освобожденных территорий", – добавил он.

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/posts/pfbid0rArQu2gxPm8t7QVuU5VwwQSYyd5pnqwvZ5Ho3bwT2BfdwnFCL8p4n51yHHzBXjftl

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. Херсон был единственным областным центром Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия на ряде направлений, в том числе в Херсонской области, освобождены тысячи километров территории. Только за период 7–13 ноября на юге украинские защитники деоккупировали 179 населенных пунктов, это более чем 4,5 тыс. км² территории на правом берегу Днепра.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция и военная администрация, а также СБУ и прокуратура.

В городе ввели комендантский час, Янушевич призвал жителей деоккупированных населенных пунктов области не спешить возвращаться туда, так как есть угроза обстрелов со стороны оккупантов, кроме того, их должны обследовать взрывотехники. Отступая из Херсона, россияне, как сказал Янушевич, заминировали почти все.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, мобильная связь, Киевстар, война России против Украины, Херсонгаз, Ярослав Янушевич
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