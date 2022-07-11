ВСУ освободили от оккупантов село Ивановка в Херсонской области

От оккупантов в Ивановке осталась только разбитая военная техника Фото: 60-та окрема піхотна бригада / Facebook

"Благодаря слаженной работе военнослужащим 60-й ОПБР удалось взять под контроль очередной населенный пункт. От российских оккупантов в Ивановке остались только страшные воспоминания и "мертвая" военная техника", – говорится в сообщении.

Сейчас украинские военные налаживают коммуникацию с местным населением и оказывают помощь нуждающимся.

Война России против Украины. Главное (обновляется)