ВСУ освободили от оккупантов село Ивановка в Херсонской области

"Благодаря слаженной работе военнослужащим 60-й ОПБР удалось взять под контроль очередной населенный пункт. От российских оккупантов в Ивановке остались только страшные воспоминания и "мертвая" военная техника", – говорится в сообщении.
Сейчас украинские военные налаживают коммуникацию с местным населением и оказывают помощь нуждающимся.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть Херсонской области. Оккупационные власти заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.
4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.