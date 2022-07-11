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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ освободили от оккупантов село Ивановка в Херсонской области

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От оккупантов в Ивановке осталась только разбитая военная техника
От оккупантов в Ивановке осталась только разбитая военная техника
Фото: 60-та окрема піхотна бригада / Facebook

Украинские военнослужащие освободили от российских оккупантов село Ивановка в Херсонской области. Об этом 11 июля в Facebook сообщила 60-я отдельная пехотная бригада ВСУ.

"Благодаря слаженной работе военнослужащим 60-й ОПБР удалось взять под контроль очередной населенный пункт. От российских оккупантов в Ивановке остались только страшные воспоминания и "мертвая" военная техника", – говорится в сообщении.

Сейчас украинские военные налаживают коммуникацию с местным населением и оказывают помощь нуждающимся.

https://www.facebook.com/60opb/videos/450709463540550/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть Херсонской области. Оккупационные власти заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.

4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, село, деоккупация
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