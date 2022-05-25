Зеленский о мирных переговорах: Ни с кем из посредников говорить нет никакого смысла. В этих шахматах их нет на доске

"На сегодня мне кажется, что действующий президент РФ не осознает, что происходит, до конца. Он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина никуда не собирается, не пойдет на уступки. Мы боремся на своей земле. Эта война Украины, подчеркиваю, не против кого-то, а за – за себя, за свою землю, свою свободу, свое будущее. Нам некуда уходить с этой земли, мы не собираемся этого делать. Ни возможности нет, ни желания... Он должен жить в реальности, а его окружение должно помочь ему выйти из его информационной нереальности, которую они сами и строили на протяжении многих лет", – сказал президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что говорить об окончании войны сейчас имеет смысл только непосредственно с Путиным.

"Ни с кем из посредников говорить нет никакого смысла. В этих шахматах их нет на доске, если честно, они не фигуры", – считает украинский лидер.

Он отметил, что сейчас не видит заинтересованности РФ в прекращении боевых действий и переходе к переговорам.

По мнению Зеленского, после того, как президент РФ "будет готов выйти в реальность", "можно будет попробовать, если будет еще не поздно", пойти дипломатическим путем.

Война России против Украины. Главное (обновляется)