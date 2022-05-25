Зеленский о мирных переговорах: Ни с кем из посредников говорить нет никакого смысла. В этих шахматах их нет на доске

"На сегодня мне кажется, что действующий президент РФ не осознает, что происходит, до конца. Он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина никуда не собирается, не пойдет на уступки. Мы боремся на своей земле. Эта война Украины, подчеркиваю, не против кого-то, а за – за себя, за свою землю, свою свободу, свое будущее. Нам некуда уходить с этой земли, мы не собираемся этого делать. Ни возможности нет, ни желания... Он должен жить в реальности, а его окружение должно помочь ему выйти из его информационной нереальности, которую они сами и строили на протяжении многих лет", – сказал президент.
В то же время Зеленский подчеркнул, что говорить об окончании войны сейчас имеет смысл только непосредственно с Путиным.
"Ни с кем из посредников говорить нет никакого смысла. В этих шахматах их нет на доске, если честно, они не фигуры", – считает украинский лидер.
Он отметил, что сейчас не видит заинтересованности РФ в прекращении боевых действий и переходе к переговорам.
По мнению Зеленского, после того, как президент РФ "будет готов выйти в реальность", "можно будет попробовать, если будет еще не поздно", пойти дипломатическим путем.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина и Россия ведут переговоры об окончании войны на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречаются в видеоформате.
По итогам встречи в Турции стало известно, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус (на невступлении Украины в НАТО настаивает Россия), если будет подписан предложенный Киевом договор, сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружение и обеспечивают закрытие воздушного пространства.
По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он.
Зеленский сказал, что Украина выйдет из переговоров в случае уничтожения украинских военных, остававшихся в Мариуполе и проведения псевдореферендумов на захваченных оккупантами территориях.
Президент Украины также настаивает на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Москве отвечают, что пока для этого не сложились условия.
17 мая в Офисе президента Украины заявили, что переговорный процесс приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.
Зеленский 23 мая сказал, что его встреча с Путиным возможна только в том случае, если на столе будет вопрос о прекращении войны.