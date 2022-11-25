ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский посетил Вышгород, где в результате ракетного удара РФ погибло семь человек

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский осмотрел дом, поврежденный в результате обстрела РФ
Зеленский осмотрел дом, поврежденный в результате обстрела РФ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября посетил Вышгород Киевской области. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Зеленский осмотрел четырехэтажный жилой дом, поврежденный в результате ракетного удара РФ 23 ноября и посмотрел, как в Вышгороде работают "пункты несокрушимости", пообщался с местными жителями. 

В Офисе президента проинформировали, что начальник Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил Зеленскому о масштабе разрушений, вызванных попаданием российской ракеты в жилой дом.

Зеленский в Facebook опубликовал видео с поездки, там, в частности, показан дом, поврежденный в результате обстрела. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/3039743192989903/

"Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Решается вопрос обеспечения их жилищных нужд. В частности, идет подготовка программы помощи пострадавшим семьям, восстановление разрушенных и поврежденных жилищ", – говорится в релизе. 

Российские оккупанты попали ракетой в жилой дом в Вышгороде 23 ноября в ходе массированной атаки на Украину. Изначально было известно о четырех погибших и 35 пострадавших. Позже в Офисе президента Украины проинформировали, что число жертв увеличилось до пяти. Вечером Кулеба сообщил, что число погибших увеличилось до семи. В ОП пишут о шести жертвах удара.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, Вышгород, война России против Украины, пострадавшие, визит, разрушения, Алексей Кулеба, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У Матвея крутой дед! Потому что у деда Жени есть генератор! Будут свет и гости". Комаровский рассказал, как отпразднует день рождения внука
"У Матвея крутой дед! Потому что у деда Жени есть генератор! Будут свет и гости". Комаровский рассказал, как отпразднует день рождения внука
  Участница "Детского Евровидения 2022" представила клип на песню "Незламна". Видео
  Участница "Детского Евровидения 2022" представила клип на песню "Незламна". Видео
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ
"Бесперебойная патриотическая лампочка". Лайфхак от Могилевской
"Бесперебойная патриотическая лампочка". Лайфхак от Могилевской
Вдова Говорухина погибла в пожаре
Вдова Говорухина погибла в пожаре
На платформе Google Arts & Culture открылся раздел об Украине. Зеленская прокомментировала
На платформе Google Arts & Culture открылся раздел об Украине. Зеленская прокомментировала
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях
"Мама ходит за технической водой на речку". Tarabarova рассказала, как живут ее родители в освобожденном Херсоне
"Мама ходит за технической водой на речку". Tarabarova рассказала, как живут ее родители в освобожденном Херсоне
"Кричу в лесу". Российский актер признался в зависимости
"Кричу в лесу". Российский актер признался в зависимости
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели песню "Гарри" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели песню "Гарри" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
Жена Болдуина поделилась "эпик-фейловым" семейным фото
Жена Болдуина поделилась "эпик-фейловым" семейным фото
Звезду "Игры в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах
Звезду "Игры в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах
"Не ругательство, а констатация", "Лучше без света, но без вас". В тренды Twitter попал хештег "й...бана русня"
"Не ругательство, а констатация", "Лучше без света, но без вас". В тренды Twitter попал хештег "й...бана русня"
  "Эта цыпочка не спела ни одной ноты". Мэрайю Кэри заподозрили в пении под фонограмму. Видео
  "Эта цыпочка не спела ни одной ноты". Мэрайю Кэри заподозрили в пении под фонограмму. Видео
Хименес-Браво показал, что его напугало дома без света
Хименес-Браво показал, что его напугало дома без света
Дорофеева об отключениях электричества: Два дня не мылась. Интернет не ловит
Дорофеева об отключениях электричества: Два дня не мылась. Интернет не ловит
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем (71813)
2
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни (69474)
3
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото (33763)
4
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера (29038)
5
"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева (25285)
6
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь" (21329)
7
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина (21059)
8
"Самая красивая", "Естественная". Жена 56-летнего Касселя, 25-летняя Кунаки крупным планом показала лицо без макияжа (19148)
 
 
 
 